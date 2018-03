David Byrne se arrepiente por omisión en su último disco

07/03/2018 -

El músico estadounidense David Byrne pidió disculpas por la falta de participación de artistas mujeres en "American Utopia", su último disco de estudio que será editado el próximo viernes. El músico reconoció esta ausencia al ser advertido a través de diversos comentarios, cuando publicó el listado de artistas que colaboraron en el disco. "Me arrepiento de no contratar y colaborar con mujeres para este álbum, es ridículo. No es quien soy y ciertamente no coincide con la forma en la que trabajé en el pasado. No representa cómo es mi actual puesta en escena", dijo en las redes sociales.