"Mi carrera se basa en la familia"

07/03/2018 -

Diego Topa es consciente que cuando comenzó a entretener a los más pequeños, hace 18 años, con sus canciones y sus personajes nada hacía presagiar su actual éxito. Pero ahora, cuando le preguntan cómo se ve en el futuro, no puede proyectarse lejos de un escenario.

"Hace 18 años que estoy en Disney y mi carrera está basada en el mundo de la familia. Ya no puedo decir que lo que hago solo impacta en los más chicos. Eso es lo que más me conmueve. Porque cuando uno entra en contacto con los más chiquititos, estrecha un lazo con el papá, la mamá, el abuelo... En los shows, los chicos se entretienen, pero a mí me gusta ver el compartir, cómo se emocionan, cómo participan junto a su familia, porque eso es la familia, el dibujar, reírse, emocionarse juntos", remarcó Diego Topa.