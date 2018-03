El desafío de descubrir qué cosas necesitan los pequeños y no lo tienen

07/03/2018 -

A lo largo de su carrera, Diego Topa ha logrado conectar con las necesidades de los más pequeños, y también ha enfrentado desafíos para no perder la comunicación con ellos.

"En lo tecnológico ha habido muchos cambios y también en el grado de atención de los más chiquititos; en las letras de las canciones que uno quiere cantar. Nosotros estamos acomodándonos a sus necesidades, a sus ritmos musicales, a cuál tema le brindan atención o qué podemos aportar a lo que están necesitando los chicos hoy, y no lo tienen.

¿De qué te das cuenta que necesitan?

Quieren que los escuchen, que les presten atención, que jueguen. A veces, se me acercan los padres y me dicen no sé qué tenés. Y yo lo único que comparto es mi sensación de que los chicos necesitan calidad de tiempo y no cantidad. Podés estar con el chico seis horas, pero si estás con las redes sociales y tenés al chico hablándote al lado y no le prestás atención, ese tiempo es perdido. El nene quiere que lo escuches, que dialogues, que le cuentes un cuento, que los mires a los ojos, que dibujes, que le cantes una canción. Ellos lo valoran muchísimo. Y por eso la canción "Porque yo te quiero". Además de cantarles a los colores, a las frutas, yo quiero transmitir algo más en una canción, un poquito más en las letras, igual que "Hacer lo que te gusta hacer", o "Lo que llevas en tu corazón", son todas canciones que tienen un poquito más.