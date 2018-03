"Le diría a mi niño interior que siga soñando, que aún hay más"

07/03/2018 -

Ha encontra la manera de conectar con los más chicos, porque según confesó, antes, sabe conectar con su niño interior. Por eso, a Diego Topa no le resulta difícil responder qué le diría a ese niño si lo tuviera delante suyo.

"Yo le diría que siga soñando, que todavía hay mucho más, que la inocencia es una de las cosas más lindas que uno tiene y que cuando se conecta con el niño interno florece algo hermoso en el brillo de los ojos. Le diría, a seguir para delante, que hay mucho más, y muchos niños que esperan la magia", señaló.

Además, se confesó un optimista por naturaleza. "Aunque disfruto lo que hago (y se divierte como un niño), tengo 42 años y me pasan las mismas cosas que ha todo el mundo, pero soy súper optimista. Siempre trato de pensar para qué me pasó tal cosa, qué es lo que tengo que aprender de esa situación. Después entendés por qué sucedió. Siempre trato de ser optimista y eso me salva", remarcó.