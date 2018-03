Federico D’Elía salió a contradecir a Gerardo Romano

07/03/2018 -

Las denuncias públicas contra el actor Juan Darthés, por acoso sexual y "excesos" en las grabaciones de escenas sexuales, han generado las más increíbles declaraciones. Una de las últimas lo coloca en el centro de atención a su colega Gerardo Romano, quien en un intento de defensa a Darthés dijo que en una escena de sexo "el actor puede meter la lengua hasta donde quiera".

Y ahora que Romano se puso en el centro de la polémica, fue el actor Federico D’Elía, quien salió a contradecirlo.

El ex protagonista de "Los Simuladores" trató de "provocador" a su colega y aseguró que "está equivocado", según dijo en diálogo radial con Moskita Muerta, el cual reflejó luego Teleshow.

"Si no, todos caemos en la misma bolsa y ya no estamos quedando bien últimamente los actores. Nos somos pajeros que vamos por la vida tratando de ver cómo besamos a una mina en la tele. La vida pasa por otro lado", aseguró. E inmediatamente se refirió a su colega: "A Gerardo le gusta provocar. Es un provocador, pero decir que los actores tenemos derecho... supongo que quiso decir tanto los hombres como las mujeres. Quiero pensar que no solo quiso decir los actores", remarcó D’Elía.

Y volvió a cuestionar a Romano: "‘De cualquier manera, creo que está equivocado. No tenemos derecho a meterle la lengua a un compañero o a una compañera", continuó y explicó que cuando la escena lo requiere, es algo que queda explícito entre los actores.

"Cuando el director te pide que el beso sea muy verdadero, se pauta. Pero generalmente las novelas no quieren ese tipo de beso. Incluso, queda desagradable. Y tampoco ocurre todo el tiempo. Son excepciones", contó acerca de la dinámica de trabajo en la ficción.

Desde su experiencia como actor de cine y televisión, Federico D’Elía manifestó que nunca vio una experiencia así. "Yo no conozco gente que iba a chuponear al set de grabación. Cuando uno se pone de acuerdo y tenés que dar un beso, metés la lengua, aunque no te guste la otra persona. Estás trabajando. Es feo cuando el otro no quiere porque estás invadiéndolo", aseguró.

D’Elía hizo hincapié en que el mensaje de Romano no fue el correcto, porque quedan "todos en la misma bolsa": "Que la gente entienda que no es normal. Nosotros no besamos ni metemos la lengua. Es exactamente todo lo contrario. Son escenas que no son cómodas de hacer, no hay un gran disfrute. Por eso me parece que hay que ponerle un freno", explicó el galán de "Los Simuladores".

Por otra parte, no quiso ponerse del lado ni de Juan Darthés, ni de Calu Rivero y las otras dos actrices, en cuanto al tema de las denuncias, porque prefiere esperar que la Justicia lo determine.