CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de Marzo 2018

Hoy 22:40 -

CANAL 07

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

18.00 MAR DE AMORES

19.00 PRIMERA CITA

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 SANDRO DE AMÉRICA, LA SERIE

23.45 KARA PARA ASK

00.30 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA

17.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA

20.45 INTRATABLES





CANAL 7

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 GRANDES DE NUESTRA CULTURA

18.00 INSTINTO NATURAL

19.00 TPA NOTICIAS





CANAL 9

13.30 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.15 CONFRONTADOS

15.30 TODAS LAS TARDES

17.00 MUJERES DE NEGRO





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA





PELÍCULAS

CINEMAX

08:31 LA HIJA DEL MINERO

11.00 FESTIVAL DE LOS CABOS: UN DESTINO DE PELÍCULA

11:21 LAS AVENTURAS DE LOS SUPERHÉROES DE MARVEL: ¡COMBATE SOBRE HIELO!

12:50 DANIEL, EL TRAVIESO

14:43 JURASSIC PARK

17:12 LÍNEA DE EMERGENCIA

19:01 CONTRACARA

21:49 GUERNICA

00:00 SIN ESCAPE

01:59 GHOST RIDER: ESPÍRITU DE VENGANZA





TCM

07.15 MARRIED WITH CHILDREN

07.40 LA NIÑERA

08.05 LA NIÑERA

08.30 XENA: PRINCESA GUERRERA

09.20 MARRIED WITH CHILDREN

09.45 MARRIED WITH CHILDREN

10.10 LA NIÑERA

10.35 LA NIÑERA

11.00 BILLY ELLIOT

13.03 SOÑADOR

15.03 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA

17.24 LED ZEPPELIN: THE SONG REMAINS THE SAME

19.57 PURPLE RAIN; LA VIDA DE PRINCE

22.00 JUEGOS DE PLACER





TNT

09.07 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

10.42 NANNY MCPHEE, LA NANA MÁGICA

12.35 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

14.35 LO MEJOR DE ACADEMY AWARDS

14.37 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

17.37 LO MEJOR DE ACADEMY AWARDS

17.39 MALÉFICA

19.26 EL DESTINO DE JÚPITER

22.00 LUCY

23.47 12 AÑOS DE ESCLAVITUD





UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

10.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

11.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

12.00 GRIMM

12.55 CHICAGO P.D.

13.45 IT TAKES A KILLER

14.15 FUN SIZE

16.00 GRIMM

17.00 CHICAGO P.D.

18.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

20.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

21.00 MACGYVER

22.00 MACGYVER

23.00 PAUL





STUDIO UNIVERSAL

09.00 FILLER

09.05 SOÑANDO CON EL AMOR

10.40 VERANO DE SUEÑOS

12.05 FULLSCREEN

12.35 SOÑANDO EN MANHATTAN

14.15 EL NIÑERO

15.55 UN DETECTIVE SUELTO EN HOLLYWOOD

18.00 FIXED

20.00 MI NOVIA POLLY

21.45 SOLTERO EN CASA

23.45 DICKIE ROBERTS, EL EX-ACTOR

01.25 POOTIE TANG





A DÓNDE IR

CENTRO CULTURAL DE BICENTENARIO (LIBERTAD 439)

+VIERNES 9, A LAS 22, SOLES Y LUNAS PRESENTA “DESDE EL ORIGEN”. UN ESPECTÁCULO DE VOCES, DANZA, TEATRO E IMÁGENES, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER. INVITADOS: ROMINA CORTEZ (DANZA), SANDRA CAMILETTI (TEATRO), Y LA PARTICIPACIÓN DE DANZAS CIRCULARES CÍRCULO DE VOCES.

LA POSTA GRILL (BELTRÁN)

+VIERNES, A LAS 23, ACTUACIÓN DE “EL DUENDE DEL VIOLÍN Y SU GRUPO” Y DARÍO CUELLO.

WENCESLAO (KARTÓDROMO -COSTANERA)

+VIERNES 9, A LAS 23, ARIEL PAZ, CON LUCAS VERA (GUITARRA), CLAUDIO JUGO (BAJO), DANIEL GONZÁLEZ (BATERÍA) Y TUMY DÍAZ (PERCUCIÓN); Y FABIÁN CÁCERES.

ADATISE (LIBERTAD 175)

+DOMINGO 11, 18 Y 25 DE MARZO, A LAS 21, SE PRESENTARÁ LA OBRA “LA FOTO” CON PABLO CABANILLA, EZEQUIEL CHAVEZ, CLAUDIO RAMOS, JOEL CLOSS, GUSTAVO INFANTE Y BETIANA SANTILLÁN, DIRIGIDA POR EDUARDO GONZÁLEZ NAVARRO.

FÓRUM (PERÚ 511)

+MARTES 13, A LAS 21.30, MAGALÍ TAJES PRESENTARÁ SU UNIPERSONAL “LOS OTROS”.

+DOMINGO 25 DE MARZO, A LAS 15, Y A LAS 18, JUNIOR EXPRESS, EN VIVO, SE PRESENTARÁ CON EL CAPITÁN TOPA. LAS ENTRADAS ESTÁN EN VENTA EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO 25 DE MAYO Y EN AUTOENTRADA.COM.





CINES

SUNSTAR

PANTERA NEGRA (3D):

DRAMA, COMIC (+13 AÑOS)

18:30 (Cast)

PANTERA NEGRA (2D):

DRAMA, COMIC (+13 AÑOS)

21:50 (Subt) 00:35 (Subt)

CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS (2D):

ROMANCE, DRAMA (+ 16 AÑOS)

17:40 (Cast) 19:50 (Subt)

LA FORMA DEL AGUA (2D):

FANTASIA, DRAMA (+ 13 AÑOS)

22:10 (Subt)

TROPA DE HEROES (2D):

DRAMA, ACCION (+ 13 AÑOS)

19.20 (Cast) 22:00 (Subt)

OPERACION RED SPARROW (2D):

SUSPENSO (+ 16 AÑOS)

17:45 (Cast)

DESEO DE MATAR (2D):

POLICIAL, DRAMA (+ 13 AÑOS)

20:00 (Cast) 22:25 (Subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACION (ATP)

17:30 (Cast)

LA MALDICION DE LA CASA

WINCHESTER (2D):

TERROR (+13 AÑOS)

20:00 (Cast) 22:30 (Subt)





HÍPER LIBERTAD

LA MALDICION DE LA CASA WINCHESTER APTA 13 C/ RESERVA

CASTELLANO 2D

20.30 (TODOS LOS DÍAS)

TROPA DE HEROES APTA 13

C/ RESERVA ESTRENO CASTELLANO 2D

17.40 (TODOS LOS DÍAS)

LA PANTERA NEGRA

APTA 13 AÑOS, CASTELLANO 2D

17.30, 22.40 (TODOS LOS DÍAS)

EL PAJARO LOCO ATP

CASTELLANO 2D

17.40 (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 2D

18, 20.40, 22:50 (TODOS LOS DÍAS)