FÚNEBRES | 8 de Marzo de 2018

FALLECIMIENTOS

Ramón Horacio Caamaño (La Banda)

Norberto Benigno Juárez

Carlos Enrique Meleán (Loreto)

José Antonio del Valle Abdala

Raúl Daniel Vera

Arnaldo de Jesús Fragalitti

Carlos Alberto Luna

Mariela Noemí Cejas

Sepelios Participaciones

ABDALA, JOSÉ ANTONIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/18|. Su padre Esperidón Abdala, sus hermanos Miguel, Maria Celia, Carolina Abdala, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cob. Obra Social Municipal. SERV. REALIZADO POR COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

ABDALA, JOSÉ ANTONIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/18|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Su padre Esperidón (Pibe Abdala), sus hijos Silvia, Miguel, Celia y Carolina Abdala participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ABDALA, JOSÉ ANTONIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/18|. Dr. Miguel Antonio Juárez Quiroga participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y ex compañero de trabajo y acompaña a sus familiares en estos momentos de pesar. Eleva oraciones en su memoria.

ABDALA, JOSÉ ANTONIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/18|. Sus familiares Marta Figueroa de Abdala , sus hijos Martita, Guegui, Carlín, Yule, Yenny, Marcelo y sus respectivas familias lamentan el fallecimiento del querido Pepe y acompañan a su familia en el dolor.

ABDALA, JOSÉ ANTONIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/18|. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Que Jesús te recoja en sus brazos y te de la paz y la alegría infinita. Celia Elisa Campos, sus hermanos Miguel, Celia, Carolina Abdala y sus respectivas familias; Adriana Elisa Campos y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CEJAS, MARIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/18|. "Señor ya esta ante tus puertas, permitele el ingreso al Reino de los bienaventurados, vivras en nuestros corazones". Sus hijos Victoria y Gonzalo, tu padre Simeon, tus hermanos, cuñados y sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio de Manogasta

CEJAS, MARIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/18|. Guardaremos el recuerdo de tu sonrisa. Tus compañeros de secundaria participan con profundo dolor tu partida.

CEJAS, MARIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/18|. "Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sara Rojas e hijos participan con profundodolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FARRÁN SERLÉ, HUGO SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Milos Bahr, su esposa Estela Brim, sus hijos Silvina, Estela, Milos y Carlos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FARRÁN SERLÉ, HUGO SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Juan Carlos y flia., despiden a su amigo Hugo y acompañan a su flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

FRAGALITTI, ARNALDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Sus hijos: Nano, Marta, Marcia, Marisa, Claudia y Beto, hijos pol. y nietos part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados en el cement. Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FRAGALITTI, ARNALDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Sus sobrinos Perla Juárez de Carabajal, Fito Carabajal y Mariana Flores participan con profundo dolor el fallecimiento de su tio Chichi. Pedimos oraciones en su memoria.

FRAGALITTI, ARNALDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Sus sobrinos Sebastián y Diego Juárez, Graciela Valentina y Natalia Rener participan con profundo dolor el fallecimiento de su tio Chichi. Pedimos oraciones en su memoria.

FRAGALITTI, ARNALDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Su prima Ana María Alfano de Acuña, sus hijos Ana María, Graciela, Félix, María Josefina y demás familiares participan con dolor el fallecimiento de Chichí y acompañan con amor a sus hijos.

FRAGALITTI, ARNALDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. María Cecilia Medrano, sus hijos Luis, Sebastian, Maria Cecilia, Facundo y Agustina Sayago Medrano y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FRAGALITTI, ARNALDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Claudia Hazam y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su querido amigo Beto y acompaña a toda su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

FRAGALITTI, ARNALDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Sebastián Sayago, su esposa Mariela Nassif, sus hijos María Victoria y Máximo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

FRAGALITTI, ARNALDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Su amigo Rodolfo Lescano y flia. Participan con profundodolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FRAGALITTI, ARNALDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Pocha Rodriguez de Tolosa y su hija Mency Tolosa participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FRAGALITTI, ARNALDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Sus amigos de siempre Chiqui Morales y Rody Lescano participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FRAGALITTI, ARNALDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Dr. Jorge Juárez y flia. Participan con profundo dolor el fallecimiento del estimado Chichi y ruegan por su eterno descanso

FRAGALITTI, ARNALDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Miguel Jose Abate y su esposa Maria Alicia Basualdo lamentan profundamente su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FRAGALITTI, ARNALDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Los compañeros de la promo 88 Esc. Nac. de Comercio Antenor Ferreyra de su hijo Beto acompalan con profundo dolor el fallecimiento de su padre.

FRAGALITTI, ARNALDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Amigo de su hijo Nano. Roberto Macedo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FRAGALITTI, ARNALDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Kairuz, Roberto, Aurora Ingratta, Analy Acosta, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FRAGALITTI, ARNALDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Familia Gutiérrez Pichon, Irma, Lorena, Sebastian y Petu. Participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido vecino y acompañan a sus hijos en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FRAGALITTI, ARNALDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus vecinos Italo O. Paoletti, sus esposa Mary Azan y sus hijos Alejandro, Claudio y Sebastian participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del entrañable amigo Beto Fragalitti. Elevan oraciones en su memoria.

FRAGALITTI, ARNALDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Su compañera de vida Dora Cristina Farias, sus hijos Federico, Leisa y Lorena Ayuch despoden a un hombre con mayuscula, compañero, solidario, con grandes valores humanos y espirituales, padre ejemplar que supo inculcar a sus hijos esos valores haciendo de ellos personas de bien. Te guardare por siempre en mi corazon. Que brille para vos la luz que no tiene fin.

FRAGALITTI, ARNALDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Los compañeros del Juzgado Civil de 2 ª Nom. de su hija Marcia : Dr. Jozami, Dra. Llebara, Dr. Iglesias, Bety, Antonella, Guadalupe, Ximena, Valeria, Liliana, Carlitos, Carmen, Adrian, Magui, Yessi, Rafael, Claudia, Carla, Virginia, Maria Rosa, Juan, Caro, Cristina, Azucena, Rita, Jorge y Lujan participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FRAGALITTI, ARNALDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Directivos y personal de Organización Amparo acompañan a Marisa, Claudia, Marta y Marcia Fragalitti y su familia con cariño en su profundo dolor.

FRAGALITTI, ARNALDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Silvia y María Lucrecia Varela participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en estos momentos de pesar rogando pronta resignación.

FRAGALITTI, ARNALDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. José Gallo, su esposa e hija participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FRAGALITTI, ARNALDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Fernando Daniel Gallo y su esposa participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FRAGALITTI, ARNALDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Mariela Gallo e hija participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FRAGALITTI, ARNALDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. María Cecilia Sayago Medrano, sus hijos Gastón y Pedro Salvatierra participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FRAGALITTI, ARNALDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Martha D. Matach y Alberto Matach participan con dolor su fallecimiento.

JUÁREZ, NORBERTO BENIGNO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Su esposa Azucena del Valle Galván, hijos Fernando y Andrea Juárez participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 11. Casa de duelo P. L. Gallo 330, sala Nº 2 SERV. HAMBURGO CIA DE SEGUROS E IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

JUÁREZ, NORBERTO BENIGNO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Sus amigos Jorge Domingo Bravo y Susana Herrera Cerro, Manuel Ignacio Bravo y Alejandra Paglietino, Juan Martín Bravo y Sofía Facello, Maria Virginia Bravo y Ramiro García Rivera, Adriana María Bravo y Joaquín Ignacio Bravo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, NORBERTO BENIGNO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Vicente Galván y María Rosa Carabajal, sus hijos María Eugenia, Graciela, Hugo, Jorge y Ricardo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

JUÁREZ, NORBERTO BENIGNO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Los integrantes de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Políticas, Jurídicas y Sociales de la UCSE Dres. Francisco Cerro, Santiago Nassif y Cristian Llugdar participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la integrante de la Cátedra Dra. Andrea Juárez y a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, NORBERTO BENIGNO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Los integrantes de la Cádedra de Principios de Derecho de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCSE Dres. Francisco Cerro, Adolfo Mishima, Cristian Llugdar y María Elmina Santucho participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la integrante de la cátedra Dra. Andrea Juárez y a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, NORBERTO BENIGNO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Gustavo Gallardo participa con dolor por el fallecimiento de Norberto Benigno Juarez; padre de su amiga Andrea Juarez. Sus restos serán inhumados hoy a las 11. Ruega una oración en su memoria.

JUÁREZ, NORBERTO BENIGNO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Eduardo Antonio Abalovich y flia., Hugo Enrique Ávila y flia. acompañan con dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, NORBERTO BENIGNO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. "Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Acompaña en este dificil momento a su amiga y colega Dra. Andrea Juarez; Natalia Saavedra y flia.

JUÁREZ, NORBERTO BENIGNO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Sus vecinos y amigos Noemí, Coca, Pory y Julio, Silvana y Mariela Colmenares, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, NORBERTO BENIGNO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Roberto, Cristina y Carli Naufal participan con dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo de toda la vida. Rogamos oraciones en su memoria y que sus restos seran seputados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

JUÁREZ, NORBERTO BENIGNO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Amigos de la Flia: Teresa P. de Hoff, sus hijos Apa, Marilu, Cheecky, Ines y Lourdes, hijos politicos Manolo, Fabiola, Chato, Gaby y Dani, nietos : Agustina, Salim, Amparo, Emy, Vito, Gaston, Estelita, Facundo, Anahi, Ciro y Magdalena elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, NORBERTO BENIGNO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Los compañeros de comisiones Dr. F. Rivas, Fredy Palacios, Cheecky Hoff , Micky Campitelli, Ernesto Palomo, Mario Veron, Ale Ramos, Victor Caceres, Perla Giménez, Laura Ledesma, Noni Ceballos y Pocha acompañan en este momento tan triste a la Sra. Azucena ruegan oraciones en su memoria.

LACROUTS, FERNANDO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/18|. Su esposa Johana, Estefania Carpes, su hijo Enzo, Javier Lacrouts, hermanos, amigos y demas familiares sus restos serán trasladados a Comodoro Rivadavia provincia de Santa Cruz, Serv. Realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

LUNA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Sus hijas: Graciela, Marta, Lucía, Mónica y Andrea Luna, hijos Pol. y nietos part. con dolor su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. Parque de la Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( SV ) Empresa Aniceto Gubaira e Hijo.

MORE AGUIRRE, MIRTA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/18|. Yoyi Suffloni de Ibarra participa su fallecimiento con infinita tristeza y profundo dolor acompañando a su familia en este difícil trance, en especial a su padre Martín, abuelos, hermanos, tíos, primos y demás familiares. Pido a Dios les de paz, resignación y consuelo. Elevo oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

MOREIRA DE SUÁREZ, AURORA PEREGRINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Su cuñado Carlos A. Suárez, su esposa Juana R. de Suárez y sobrina Emilse Suárez participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan al Señor su descanso eterno.

NEME DE AGUILERA, NELLY (q.e.p.d.) Falleció en San Rafael Mendoza el 3/3/18|. Las autoridades del Tribunal de Cuentas de la Provincia: Dr. Martín Díaz Achával, CPN Alfredo Osvaldo Juri, Dra. Noemí Marcela Garnica, CPN Ricardo Lino Rubio, participan el fallecimiento de la madre de nuestro compañero CPN Carlos Aguilera y elevan oraciones en su memoria.

NEME DE AGUILERA, NELLY (q.e.p.d.) Falleció en San Rafael Mendoza el 3/3/18|. Personal Superior, Cuerpo Técnico, Administrativos y demás compañeros de trabajo, participan el fallecimiento de la madre de nuestro compañero CPN Carlos Aguilera. Elevan oraciones en su memoria.

NEME DE AGUILERA, NELLY (q.e.p.d.) Falleció en San Rafael Mendoza el 3/3/18|. La Iglesia Cristiana Evangélica y el Colegio Alfredo Furniss en calle Salta 433 se identifican con el dolor de su pastor y apoderado legal Carlos Alberto Aguilera ante la partida de su madre y claman al Señor por su consuelo.

PALOMO, DORA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. "Señor concédele un lugar junto a Ti, donde no hay llanto ni dolor, solo paz y felicidad". Sus primas Mercedes, Zulema y Lita Taboada, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA SGUARIO, IRMA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/18|. Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis participan su fallecimiento y acompañan a Marta, Prince e hijos con familiar afecto.

SALVATIERRA SGUARIO, IRMA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/18|. Ada Luisa Montes de Oca de Lezana y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan con dolor a sus sobrinas Luisa y Martita y a sus respectivas familias. Rogamos oraciones en su memoria.

SALVATIERRA SGUARIO, IRMA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/18|. Kitty de Kovilansky y Kita de Diaz participan el fallecimiento de la tía de la querida Prince. La saludan con un abrazo fraterno en estos tristes momentos y ruegan por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

VERA, RAÚL DANIEL Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. "Que en este descanso eterno, el Señor te proteja y bendiga con su mirada". Su esposa Magalí Suasnávar, sus hijos Ana Cecilia e Ignacio, Fernando, Marcelo y Maria Angela, nietos Ana Carolina, Federico, Florencia, Maximo Miranda, Lisandro, y Guadalupe. Jamas te olvidaremos, estas siempre en nuestro corazones. participan su fallecimiento y que sus restos seran sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

VERA, RAÚL DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Su esposa: Magali Suasnabar, sus hijos: Ana Cecilia e Ignacio, Fernando, Marcelo y María Ángela, hijos Pol. y nietos part. con dolor su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 9,30 en el cement. Parque de la Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 (SV) Hamburgo Cia. de Seguros S.A. Empresa Aniceto Gubaira e Hijo.

VERA, RAÚL DANIEL Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. "Caminante no hagas ruido que mi padre se ha dormido en los brazo del Señor". Su hijo Fernando, nietos Ana Carolina, Federico, Florencia, participan su fallecimiento y que sus restos seran sepultados hoy a las 9,30 en el cementerio Parque de la Paz.

VERA, RAÚL DANIEL Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Su hijo Marcelo, su esposa Maria Angela,, sus hijos Lisandro y Guadalupe, participan su fallecimiento y que sus restos seran sepultaados hoy a las 9,30 en el cementerio Parque de la Paz.

VERA, RAÚL DANIEL Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. "Envia tu luz y tu verdad, que me guien y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada". Su hija Ana Cecilia, su esposo Ignacio Minoli, nietos Máximo y Miranda participan su fallecimiento. Sus restos seran ssepultados hoy a las 9,30 en el cementerio Parque de la Paz.

VERA, RAÚL DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Sus hermanos politicos Oscar Gómez, Ana Maria Suasnábar sus hijos Oscar Dario y Florencia, sobrinos nietos Noah, Facundo y Mara y sobrina nieta Sofia. Acompañan en estos momentos a su flia. Descansa en paz Chicho.

VERA, RAÚL DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Su hermana política Mónica Suasnabar, cuñado Sergio Manuel Castaña, sus hilos Mauro y Noelia, Matias y Anita y Juan Cruz participan con dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria

VERA, RAÚL DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. "Señor concedele un lugar junto a ti, donde no hay llanto, ni dolor, solo paz y felicidad". Su hermana política Cristina Suasnábar, sus hijos: Mercedes, Daniel, Gustavo. Hijos politicos Alejandro, Valentina y Alicia, nietos Ale, Pauly, Mani, Delfi y Alfonsina participan con nmenso dolor el fallecimiento de su querido tio Chicho. Descansa en paz.

VERA, RAÚL DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Sus sobrinos Daniel y Valentina Soria y tus sobrinos nietos Delfina y Manuel, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones para el querido tío Chicho.

VERA, RAÚL DANIEL Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Su suegra Mimmia Alonso de Suasnávar, sus hijos Magalí, Cristina, Ana Maria y Mónica, hijos politicos Oscar y Sergio y sus querido nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VERA, RAÚL DANIEL ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. La comisión directiva y comunidad educativa del Instituto Cultural Anglo Argentino y Big Ben School participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la Sra. Magalí Suasnávar de Vera y a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VERA, RAÚL DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Patricio Castiglione, Lourdes Gutierrez, Benjamín y Federico participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Magalí y familia.

VERA, RAÚL DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. José Luis Castiglione, Ana Lía Rezola y familia acompañan a la querida Magalí y familia en este triste momento

VERA, RAÚL DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Mi amiga y hermana de toda la Vida Ani, Te acompaño a vos y toda tu familia en este momento de despedida. Anita Bianchi, Tere Bianchi, Miguel Asad, Delfina y Felicitas.

VERA, RAÚL DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. "Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Los compañeros y papás de su nieta Ana Carolina del 1' Año del Colegio Big Ben, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VERA, RAÚL DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Un abrazo fuerte para Magali y sus hijos Ana Cecilia, Marcelo y Fernando acompañamos a sus familiares en el dolor y participamos con profunda tristeza su fallecimiento. Adriana M. Lopez y Enrico A. Bagli. Que el amor de Jesus acompañe a su familia.

VERA, RAÚL DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. "El que cree en Dios aunque muera vivirá". Las amigas del Grupo de Oración de su esposa Magalí; Cocó, Beby, Berta, Chichina, Gladis, Inti, Isable, Licha, Olga, Magui, Cata, Nelly, Noemí, Sary, Silvia, Tere, Silvia, y Chini, participan con pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a su flia.

VERA, RAÚL DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Sus consuegros Hernán Funes de la Vega y Carmen Cornet, sus hijos Hernán, Facundo, Rodolfo, Manuel, Maria Mercedes, Geronimo, Maria Angela y Carmen Maria con sus respectivas flias. Participan con profundo dolor su fallecimiento y acompñan a su esposa Magali, hijos y nietos en este moemento. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA DE ARGAÑARAS, BLANCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/18|. Sus amigos que nunca la olvidarán: Lita Ramírez, Raúl, David, Gaby y Mariano Cáceres participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAAMAÑO, RAMÓN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su esposa Marta, sus hijos Horacio, Marcelo, Karina, Erika, José y Cecilia, sus hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Ruegan oraciones en su memoria.

CAAMAÑO, RAMÓN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Su esposa Marta Lucía Kurán, sus hijos Marcelo, José, Erika, Karina, Horacio, Cecilia Camaño, H. pol. nietos, bisnietos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CAAMAÑO, RAMÓN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Alfonso Escobar y demás compañeros de trabajo participan con profundo dolor el fallecimiento del papá del Sr. Marcelo Camaño. Ruegan oraciones en su memoria.

CAAMAÑO, RAMÓN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Los abogados del área legal de la Dirección General de Municipalidades: Andrea Natalia Candelero, Mariana Getar, María Teresa Benévole, Rosa Amado, Maximiliano Corvalán y Guillermo Enrique Jensen participan el fallecimiento del señor padre del director general de Municipalidades Marcelo Alejandro Caamaño.

CAAMAÑO, RAMÓN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Juan Manuel Suffloni participa su fallecimiento.

CAAMAÑO, RAMÓN HORACIO (q.e.p.d.) falleció el 7/3/18|. Roberto Carlos Peralta y Pablo Ponce participan con profundo dolor el fallecimiento del papá Sr. Caamaño, Marcelo. Ruegan oraciones en su memoria.

CAAMAÑO, RAMÓN HORACIO (q.e.p.d.) falleció el 7/3/18|. José Darío Salvatierra y sus vecinos de la localidad de Guampacha. participa con profundo dolor el fallecimiento del papa del Sr. Marcelo Camaño.

CAAMAÑO, RAMÓN HORACIO (q.e.p.d.) falleció el 7/3/18|. Los vecinos de Villa Guasayan y Encho Alcaraz, participan con profundo dolor el fallecimiento del papa del Sr. Marcelo Camaño. Ruegan oraciones en su memoria.

CAAMAÑO, RAMÓN HORACIO (q.e.p.d.) falleció el 7/3/18|. Maria Eugenia Paz y vecinos de Santa Catalina, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá del Sr. Marcelo Camaño. Elevan oraciones en su memoria.

CAAMAÑO, RAMÓN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Susana Luna, Alejandro Luna Vaca y familia participan con dolor el fallecimiento del papá de sus amigos. Ruegan oraciones en su memoria.

CAAMAÑO, RAMÓN HORACIO (q.e.p.d.) falleció el 7/3/18|. Ricardo Sosa y flia. participa su fallecimiento y ruega oraciones por su eterno descanso.

CAAMAÑO, RAMÓN HORACIO (q.e.p.d.) falleció el 7/3/18|. Elena Dominguez y flia. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CAAMAÑO, RAMÓN HORACIO (q.e.p.d.) falleció el 7/3/18|. Daniel Monte y flia. Participan con dolor el fallecimiento del amigo Ruqui padre de nuestro amigo Alejandro Camaño.

CAAMAÑO, RAMÓN HORACIO (q.e.p.d.) falleció el 7/3/18|. Yolanda del V. Gómez sus hijos y respectivas flias. Acompañan a su flia en su dolor rogando paz para su inesperada partida.

CAAMAÑO, RAMÓN HORACIO (q.e.p.d.) falleció el 7/3/18|. Maria José Maldonado, sus hijitos Agustina y Jose Ignacio acompañan a su madrina Marta e hijos en su dolor y ruegan oraciones en su memoria.

CAAMAÑO, RAMÓN HORACIO (q.e.p.d.) falleció el 7/3/18|. "Señor ya esta ante Ti recibelo en tu Reino". Hugo Dominguez y flia. Mónica, José, Juan y Laura participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CAAMAÑO, RAMÓN HORACIO (q.e.p.d.) falleció el 7/3/18|. "El Señpr es mi pastor nada me puede faltar, en lugares de delicados pastos me hara descansar". Familias Botarda, Retondo y Miranda participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAAMAÑO, RAMÓN HORACIO (q.e.p.d.) falleció el 7/3/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno".Tu cuñado Tito Brizuela, sobrinos Fátima, Doly, Alejandro y flias. Participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CAAMAÑO, RAMÓN HORACIO (q.e.p.d.) falleció el 7/3/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su consuegra y amiga Mabel Arce López, Sandra Arce, Mario Bolla y flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAAMAÑO, RAMÓN HORACIO (q.e.p.d.) falleció el 7/3/18|. Sus compañeros: Nahuel, Fernanda, Karina, Sabrina, Antonia, Mercedes, Ruben, Daniel y Patricia participan con profundodolor el fallecimiento del pa dre de nuestro compañero y amigo Jose Camaño. Elevan oraciones en su memoria

CAAMAÑO, RAMÓN HORACIO (q.e.p.d.) falleció el 7/3/18|. Amigas de su hijo Jose Francisco: Susana Moreno, Cecilia Ruiz y Sandra Carabajal, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CAAMAÑO, RAMÓN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin y que el Señor le conceda la felicidad eterna". Luis Alberto Reynoso y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAAMAÑO, RAMÓN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. ¡Jesus, tú que estas sentado a la derecha del Padre! Bendice el alma de tu siervo y dale el descanso eterno. La C.G.T. Regional Santiago del Estero en la persona del Secretario General Jose Gomez y el Consejo Directivo participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

CAAMAÑO, RAMÓN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. "Hoy estas junto a Dios nuestro Señor por todo lo bueno que diste por tu familia. José Gómez y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

CAAMAÑO, RAMÓN HORACIO (q.e.p.d.) falleció el 7/3/18|. Carlos Alberto Hazam participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

CAAMAÑO, RAMÓN HORACIO (q.e.p.d.) falleció el 7/3/18|. Dr. Daniel Escobar Correa participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

GADEA, CLOTILDE ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Los amigos de su hijo Ricardo y Liliana participan con profundo dolor el fallecimiento de su mamá: Sara Ramírez, Alba Silva, Camilo Nasif, Ronaldo Gacés, Juan Coria, Pedro Zavaleta, Hugo Castro, Mikaela Garbi, Rosa Coria, Jony Coria expresando sus condolencias y pronta resignación.

PIÉ, MERCEDES ANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Carlos R. Casoliba y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

PIÉ, MERCEDES ANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Tito Suárez, sus hijas Analía, Mónica y Mariana con sus respectivas flias., despiden con gran dolor a su entrañable "amiga Gringa" acompañan en estos tristes momentos a toda su flia., Ruegan oraciones en su querida memoria.

PIÉ, MERCEDES ANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Kuqui Valdez participa con mucho dolor el fallecimiento de su querida amiga Gringa. Ruega resignación para su hermana Evelia y para sobrinos que tanto la quisieron y la cuidaron. Pide oraciones para el descanso de su alma. Al Jesús Misericordioso.

PIÉ, MERCEDES ANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Querida amiga y hermana espiritual, fuiste para toda mi familia un integrante más ya que siempre estuvimos juntas en los buenos y malos momentos. Fuiste buena persona dando una mano a todo el que la necesitaba. Estarás con Dios, junto a mi hija Viky que Dios la llevó tempranamente, quien tanto te apreciaba. Margarita Manfredi de Maneri junto a sus hijos te dicen hasta siempre Gringa, que descanses en paz. Se ruega una oración en su memoria.

PIÉ, MERCEDES ANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. "Señor, haz que nuestra querida compañera y amiga sea transformada a semejanza de tu cuerpo glorioso, te alabe y goce eternamente de tu amor". La promoción 1953 de la Escuela Normal "José B. Gorostiaga" participa su fallecimiento y ruega por la gloria de su resurrección.

PIÉ, MERCEDES ANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Rosa Marcela Eudal de Taboada participa con profundo pesar el fallecimiento de Gringa. Acompaña en su dolor a su querida hermana María Evelia. Ruega oraciones en su memoria.

PIÉ, MERCEDES ANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Se ha terminado tu recorrido por este mundo, nos has dejado desolados y llenos de dolor, pero con el consuelo de que comienzas una nueva vida junto al Señor. Nelly Giménez de Herrera y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PIÉ, MERCEDES ANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Su amigo y ex compañero Roberto René Rafael y Nora Rafael de Jiménez despiden con dolor a Ana y acompañan con cariño a su hermana Evelia. Ruegan por su paz eterna y el consuelo de su familia.

CHIARIA DE RODRÍGUEZ, ROSA DORA PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/18|. La comunidad educativa y la asociación cooperadora de la Esc. Técnica Nº 5 "Dr. Ramón Carrillo" participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Prof. Sandra Rosa Rodríguez, secretaria de esta Casa de Estudios. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

CHIARIA DE RODRÍGUEZ, ROSA DORA PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/18|. Raúl José Jalaf y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecina y amiga. Ruegan a Dios por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación a sus familiares.

CHIARIA DE RODRÍGUEZ, ROSA DORA PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/18|. Blanca Elda Albornoz de Salim sus hijos Nené y Polito junto a sus respectivas familias, participan el fallecimiento de su estimada amiga. Acompañan a la familia en este momento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

CHIARIA DE RODRÍGUEZ, ROSA DORA PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/18|. "Nada desaparece en la vida mientras queden huellas profundas en nuestros corazones". Ex directora y ex regente, Elizabeth Macedo y Mercedes Zabalza, respectivamente, de la escuela Carmen Catrén de Medez Casariego, participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

CHIARIA DE RODRÍGUEZ, ROSA DORA PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/18|. Randolfo Varela y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañera de estudio y promoción, rogando oraciones en su memoria y cristiana resignación para su familia. Frías.

CHIARIA DE RODRÍGUEZ, ROSA DORA PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/18|. La comunidad educativa de la escuela Carmen Catrén de Méndez Casariego participa con profundo dolor el fallecimiento de la ex directora de la casa y ruega una oración en su valiosa memorias. Frías.

CHIARIA DE RODRÍGUEZ, ROSA DORA PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/18|. Que descanse en paz. Alfredo Ysla y Yolanda Gómez, desde Choya, participan con dolor su fallecimiento. Choya.

CHIARIA DE RODRÍGUEZ, ROSA DORA PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/18|. María Elena Rojas y flia, participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

CORONEL AMADA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Blanca Elda Albornoz de Salim sus hijos Nené y Polito junto a sus respectivas familias, participan el fallecimiento de su estimada amiga y acompañan a la familia en este momento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

MELEÁN, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Su esposa Rosa Ramirez, sus hijos Jose Maria, Carlos Maria, Ana Marcela, h. politicos y nietos, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Cristo Rey. Loreto. Cob. Iosep. SERV. REALIZADO POR COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787. Suc. Loreto.

MELEÁN, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Te busco y no te encuentro, te extraño y te recuerdo, espero que algún día volvamos a encontrarnos para recordarte. ¡Cuánto te amamos! Participan con profundo dolor su fallecimiento. Su esposa Rosa Graciela Ramírez, sus hijos Carlos M. Meleaán, José M. Meleán y Marcela A Coria.

MELEÁN, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna. Su primo Mario Meleán, su esposa Ester, sus sobrinos Ariel, Mary y José Mario participa con profundo dolor su fallecimiento.

MELEÁN, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Vivió a fondo la oración y el amor al prójimo, la caridad y el amor, que resucita junto a Cristo a una vida nueva. Su primo Hugo Melean, su esposa Blanca, Sobrinos Sebastián y Cristian participan con profundo dolor su fallecimiento.

MELEÁN, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Vivió y amó sin detener el tiempo, porque el tiempo es solo ensayo de eternidad. Sus primos Mario, Delia, Adolfo, Matías, Julio, Hugo, Eduardo y Rosa participan con profundo dolor su fallecimiento..

MELEÁN, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Vivió y amó sin detener el tiempo, porque el tiempo es solo ensayo de eternidad. Su prima Roxana Meleán, su esposo Martin Navarro y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento.

MELEÁN, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Vivió y amó sin detener el tiempo porque el tiempo es solo ensayo de eternidad. Sus sobrinos Ramiro, Omar y Valeria Navarro participa con profundo dolor su fallecimiento.

MELEÁN, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Cristo te llamó, hoy te recibe en su morada de luz y paz. Juan Carlos Ramos y familia participa con profundo dolor de su fallecimiento.

MELEÁN, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Vivió y murió convencido de que Cristo es el Rostro humano de Dios volcado hacia el hombre. Nene y Rodo Coronel y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento.

MELEÁN, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Dale señor el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin. Juan José Masino y familia, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

MELEÁN, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Señor ya descansa en tus brazos, cubrelo con tu manto de Gracia y Misericordia. Descansa en paz. Ramona Villalba de Jozami, sus hijos Cristina, Negra, Jota, Sandra, Mary, Abraham y sus respectivas flias participan con dolor su fallecimiento y ruegan cristiana resignación para toda su familia.

MELEÁN, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. El Señor lo recibe en sus brazos y nuestra Madre la Virgen de Loreto la cubra con su manto de amor y misericordia. Jota Jozami, su esposa Dorys y sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

SALOMÓN DE CORVALÁN, MARTA ELIZABETH DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/18|. Querida Marta, amiga y ex compañera, ya estás junto al Señor y serás, siempre la estrella que guiará nuestro camino ya que el Silencio se apoderó de tu alma y en un vuelo de ángeles te fuiste a la Casa Celestial. Te recuerdo como una madre de entrega y sacrificio, fuiste una persona alegre y nunca olvidaré los momentos felices que pasamos en nuestra Escuela de Capacitación Nº 8 Ramonita Sánchez de Caumo participa al mes de su fallecimiento con profunda tristeza y hace llegar sus condolencias a su esposo Pocho, sus hijos Sandra, Gerardo, Gustavo, Diego, Pipi, hijos políticos y nietos. Cristiana resignación a sus queridos hermanos Perla, Negri y Rulo Salomón. Eleva oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, DOMINGO (Pato) (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/18|. "El que cree en mí no morirá, sino que tendrá vida eterna". La Comunidad Educativa de la Esc. Normal Sup. "Rep. del Ecuador" participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Prof. Claudia Santillán. Ruegan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin y pronta resignación para sus familiares.

VELÁZQUEZ, ALBERTO FIDEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. La comunidad educativa del colegio secundario Pbro. Juan N. Bures acompaña con profundo dolor a su colega Randolfo Velázquez por el fallecimiento de su señor padre y ruegan una plegaria en su nombre y por su eterno descanso. Frías.

VELÁZQUEZ, ALBERTO FIDEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. La comunidad educativa del Instituto Superior de Profesorado Provincial Nº 2 participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Bedel del Establecimiento Prof. Randolfo Alberto Velázquez. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

VELÁZQUEZ, ALBERTO FIDEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. La comunidad educativa del colegio secundario San Antonio de Choya participa con dolor el fallecimiento del padre de la profesora Ramona Velazquez. Choya.

Invitación a Misa

BELTRÁN, PEDRO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/18|. Sus hijas Noemí, Vilma, Silvia, Lore, Verónica, sus hijos políticos y sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. María Auxiliadora, al cumplirse nueve días de su partida a la Casa del Padre Celestial.

CORVALÁN DE VILLA, IDA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/18|. Sus hijos Marcelo, Víctor, Ivanna y nietos, sus hermanos Carlos Corvalán y Ana Muñoz, Mercedes Corvalán y Víctor Oscar Raed, Elena Corvalán y sus respectivas familias invitan a la misa que en su memoria se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, CARLOS RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 08/06/2016|. Y cada mañana es un tormento el saber que ya no estás presente, y cada mes recordar ese día donde deseaba abrazarte y no soltarte nunca... Esperaba que me dijeras en cualquier momento que me despertara de la pesadilla que estaba viviendo, pero no fue así. Llegó el momento en que la vida se encuentra con la muerte y queda un triste final... ¡¡jamás te olvidaré mi ángel!! Sus padres Nora y Juan Carlos, Andrea, sus hermanas, sobrinos, tíos y primos invitan a la misa que se oficiará hoy en la Parroquia Santo Cristo del Bº Mosconi a las 20.30 hs. al cumplirse 21 meses de su fallecimiento.

PONCE, MARÍA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/14|. Su hija invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse cuatro años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

TÉVEZ, JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/15|. Hoy se cumple tres años de tu partida, al Reino de Dios, hoy estoy aprendiendo a vivir sin vos, a sobrellevar el dolor de tu ausencia, a sentir el vacío en mi corazón, a mirar la puerta y saber que ya nunca llegarás, a vivir los festejos y saber que no estarás alli, estoy aprendiendo a vivir de los recuerdos, a pensarte en las noches para ver si te puedo ver en mis sueños, sé que no es fácil pero hay un lugar donde siempre estarás y de ahi no tengo que aprender a sacarte, en mi corazon, vivirás eternamente, te recordare por siempre se que algun dia te alcanzare y juntos estaremos otra vez. Tus hijos, nietos y bisinetos, invitan a la misa que se realizará a las 20 hs. en la iglesia Maria Auxiliadora.

VILLALBA, MARILÚ (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/13|. Sus hermanos Selva, Rimar, Cacho, Lili, Néstor, Adelma y respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia San José, Bº Belgrano, al cumplirse cinco años de su fallecimiento.

CIAPPINO, SEGUNDO RUBÉN (TANO) (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/18|. Familiares del Sr. Segundo Tano Ciappino, agradecen profundamente por su atención y trato a todo el personal perteneciente al Sanatorio Jozami de la ciudad de La Banda. A los Dra. Soledad Gerez, Dr. Juarez, Dra. Gonzalez, Dr. Gustavo Abdala, Al Sr. Omar Vazquez (Pami), personal administrativo y en especial al cuerpo de enfermeros. Personal de Servicios fúnebres Servicios Norte, a los vecinos que lo acompañaron con cariño durante estos últimos meses y aquellos que lo conocian de toda su vida, a los amigos y aquellos que de una u otra manera se acercaron a darnos su apoyo con su presencia y compañia. Al cumplirse el noveno dia de su fallecimiento. Se invita a la misa que se oficiará en la Iglesia Santiago Apóstol de la ciudad de La Banda a las 20 hs. el dia viernes 9 del presente mes.