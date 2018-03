08/03/2018 -

Javier Mascherano, uno de los máximos referentes del seleccionado argentino de fútbol y convocado para los amistosos con Italia y España, afirmó ayer que quiere "jugar cinco" porque es en la posición que más cómodo se siente.

"Yo quiero jugar de cinco porque es la posición dónde más cómodo me siento. Es prematuro hablar de una lista final ahora. Si tengo la chance de ir al Mundial será mi última vez en la Selección y si no seré un hincha más apoyando a los que estén adentro de la cancha", dijo desde China el ex Barcelona en declaraciones al canal de cable TyC Sports.