El "Aleti" del Cholo busca la revancha en el Calderón

08/03/2018 -

Atlético de Madrid buscará iniciar su camino con una victoria en la Liga de Europa recibiendo hoy a Lokomotiv de Rusia, en la ida de los octavos de final.

El partido se jugará este jueves a partir de las 15 (hora de la Argentina) en el Estadio Wanda Metropolitano del equipo madrileño y será uno de los ocho a desarrollarse mañana.

En Alemania, el Leipzig local recibirá a las 17.05 al Zenit ruso, que cuenta con los argentinos Sebastián Driussi, Emiliano Rigoni, Emanuel Mammana, Leandro Paredes y Matías Kraneviter.

Otros cotejos de hoy: Milan (Italia) vs. Arsenal (Inglaterra) a las 15; Borussia Dortmun (Alemania) vs. Salzburgo (Austria) a las 15; CSKA (Rusia) vs. Lyon (Francia), a las 15; Lazio (Italia) vs. Dínamo Kiev (Ucrania), a las 17.05;

Marsella (Francia) vs. Athletic de Bilbao (España), a las 17.05; Sporting Lisboa (Portugal) vs. Viktoria Pilsen (República Checa) a las 17.05.