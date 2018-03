La defensa solicitará hoy ante la Justicia Federal la excarcelación de Alegre

08/03/2018 -

"En la vía pública se procedió a la detención de las tres personas, yo particularmente soy abogado de Julio Alegre", comenzó diciendo el Dr. Javier Barrera Nicholson al ser consultado sobre la causa. "Por ahora no tenemos acceso al expediente que motiva esta detención", agregó.

"Remitiéndonos a principios generales del derecho, la extradición se rige por convenios entre países y esta defensa técnica va a solicitar la excarcelación de Alegre, y calculo que igual temperamento seguirán las otras defensas; sobre todo en el caso de Julio Alegre, ya que hay que evaluar si está vigente la imputación de Uruguay, atento al tiempo pasado y segundo, de existir un delito, sería consecuencia de un delito por el que ya fue juzgado y condenado, cumpliendo la pena", remarcó.

"El delito de mayor pena, subsume la menor pena en un principio jurídico. En base a estos argumentos vamos a plantear en los tiempos procesales que correspondan la excarcelación de Alegre", reiteró el abogado.

"Aún no tengo detalles de la causa, lo que sé es por trascendidos periodísticos, incluso en los diálogos que han surgido en la defensa técnica anterior a este hecho, el ‘tema’ de Uruguay no resultaría un delito toda vez que tengo entendido que todas las propiedades estarían a nombre de acciones y de sociedades, lo cual, la titularidad de las acciones, como todo papel, no prueba ningún delito. Tengo entendido, incluso, que no tiene en su poder físico ningún tipo de acción sobre estas propiedades Julio Alegre".

Respecto de los próximos pasos de la defensa, Barrera Nicholson señaló: "Vamos a pedir la libertad ambulatoria, no obstante supeditado a que la Justicia uruguaya continúe la investigación, supongo que la próxima medida debería ser la indagatoria".

"Alegre ha comparecido desde el primer momento al proceso, nunca estuvo prófugo, por lo cual bajo ningún concepto puede establecerse la posibilidad de fuga o entorpecimiento de la Justicia".