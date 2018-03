El Torneo de Primera sigue con cuatro enfrentamientos

08/03/2018 -

El Torneo Amateur de Primera, que organiza la NBA Santiagueña, continuará esta noche con cuatro enfrentamientos.

Desde las 22.30 se cumplirá la siguiente programación: en Asociación de Veteranos, Gimnasia y Esgrima Macroffice vs. Cyac; en Club Huaico Hondo, Juveniles de Huaico Hondo vs. Defensores del Sud, en Polideportivo Nº 1, Los Auris vs. La Villa Básquet; en Sportivo Mariano Moreno, Mafel Max vs. Agem.

Cada equipo deberá presentar un oficial de mesa para evitar la pérdida del partido.

La NBA Santiagueña informó que el jugador S. Contreras, de Gimnasia Macroffice, fue suspendido por dos partidos.