Coleoni quiere recuperar su tropa para la batalla final

08/03/2018 -

Central Córdoba quedó a un triunfo de meterse en el Pentagonal Final del Torneo Federal. Y buscará hacerlo este domingo, cuando desde las 20 reciba a Chaco For Ever, en el marco de la sexta y penúltima fecha de la Zona B que lo tiene como líder con once unidades.

Con la intención de no desaprovechar esta chance de local, el entrenador ferroviario, Gustavo Coleoni, espera en la semana poder recuperar a los jugadores que tiene "tocados". Por eso es que ayer trabajaron de manera diferenciada el defensor Cristian Díaz. "Kichu" está con una sobrecarga muscular, pero se espera que llegue sin problemas para el duelo del domingo.

El que estuvo ausente ayer, por un cuadro febril, es el paraguayo Hugo Vera Oviedo, pero también hay optimismo en cuanto a su recuperación. En tanto, en la práctica de ayer sufrió un golpe el volante Emanuel Romero, quien la semana pasada había trabajado de manera diferenciada por una sobrecarga muscular y finalmente fue al banco de suplentes ante Sportivo Belgrano (ingresó en el complemento).