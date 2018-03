Fotos En vez de regalos para su cumpleaños, un termense pidió donativos para el Hogar de Ancianos

08/03/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Una iniciativa solidaria movilizó a un vecino de esta ciudad, quien tuvo la idea para festejar su cumpleaños de pedir a sus amigos e invitados que en lugar de comprar regalos, le llevaran pañales para adultos, artículos de limpieza y otros elementos para donarlos a los abuelos del Hogar de Ancianos "Egly Fernández Robla de Maurizio". Se trata de Cristian Guerrero, quien cumplió 45 años. Reside en el barrio Soberanía Nacional y divide su tiempo cumpliendo funciones en la actividad hotelera gastronómica, en un comercio de su madre y colabora en un estudio contable de su tío. Tiene muchos amigos, y ante la fecha de su cumpleaños tuvo la particular idea de informarles a ellos que los gastos que les iban a ocasionar los regalos los cambiaran por elementos de primera necesidad, que siempre solicitan para el Hogar de Ancianos. El pedido de Cristian en poco tiempo se expandió por las redes sociales y recibió el apoyo no solo de sus amigos sino también de comerciantes y vecinos de la ciudad. En diálogo con EL LIBERAL, el vecino solidario expresó: "Desde hace varios años vengo pensando en las necesidades de nuestros abuelitos del Hogar de Ancianos; a medida que se acercaba la fiesta de mi cumple pensé en la idea de festejarlo sin los regalos tradicionales y que a cambio, ese dinero lo utilizaran en la compra de pañales para adultos, artículos de limpieza y otros elementos que son necesarios". Por último agregó: "Agradezco a mis amigos y a comerciantes y vecinos que se sumaron a esta iniciativa; la verdad no pensaba que iba a tener tanta trascendencia. Pero me siento feliz sabiendo que entendieron el mensaje y nos pusimos en el lugar de nuestros abuelitos que tienen importantes necesidades. Con esta iniciativa comprendí que en la ciudad existen personas que tienen un corazón sensible a la hora de colaborar’. La alegría de Cristian no se detiene en este loable gesto, sino que ya se encuentra trabajando para recolectar donaciones para la fecha del Día del Niño, con las que piensa beneficiar a un grupo de niños de una iglesia Evangélica del medio.