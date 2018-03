Fotos El dólar marcó un nuevo récord y cerró en $20,69

El dólar tocó un nuevo récord al escalar ocho centavos, a $20,69 para la venta, pese a que el Banco Central volvió a intervenir sobre el final en el mercado, al vender u$s 20 millones. De acuerdo con un promedio realizado por la autoridad monetaria, la divisa finalizó este miércoles a $20,14 para la punta compradora y a $20,69 para la vendedora. En los mostradores del Banco de la Nación, el dólar cotizó sobre el final del día $20,65 tras abrir a $20,60. En entidades financieras como en Supervielle y Francés, la divisa cerró a $20,75, el precio más alto, mientras que en otras lo hizo a $20,70. El dólar mayorista también operó con tendencia alcista y trepó siete centavos y se ubicó en los $20,41. El volumen negociado en el segmento de contado fue de u$s 687,950 millones. El Banco Central informó oficialmente que este miércoles tuvo una participación vendedora por u$s 20 millones. Operadores resaltaron que la intervención se puso en marcha en el último tramo de la jornada para frenar la escalada del tipo de cambio que, pese a ello, volvió a tocar niveles históricos. Señalaron que se mantiene firme la demanda por parte de inversores y bancos que buscan dolarizar carteras por cobertura. En lo que va del año, el dólar subió un 9,35%, mientras que a lo largo del mes pasado acumuló un alza de 2,45%. El martes, el dólar había marcado un máximo, al trepar hasta $20,61