Santiago Bal presentó a su nueva compañera de vida, 58 años menor que él

08/03/2018 -

El capocómico se mostró con una mujer muy joven, cenando en un restaurante, y habló de su nueva ¿relación? Parece que Santiago Bal no pierde el espíritu de seducción.

Ahora se lo vio muy bien acompañado con una joven desconocida en un restaurante de Mar del Plata, donde cenaron y al salir del lugar hablaron de su incipiente relación.

"Somos amigos por ahora, yo quisiera estar con él pero no quiere", respondió la joven, que es quiosquera y actriz y vive en Parque Chacabuco.

"Podés pretender un pibe joven que te puede atender de un modo muy distinto al mío", le propuso Bal a la joven, pero ella insistió que prefería diez minutos con él "antes que con uno de 30".

Tomando el mando de la entrevista, la joven aseguró que no le importaba el qué dirán.

Santiago, por su parte, se mostró modesto: "No me tengo fe, vengo muy golpeado. No creo que pueda, no es para mí, es demasiado esto, tengo mucho miedo"..