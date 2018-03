Poroto: "De Nicole no extraño nada"

08/03/2018 -

Fabián Cubero fue el primero en asumir los rumores de crisis conyugal con Nicole Neumann hace casi diez meses, y fue quien se animó a confirmar la separación definitiva. Desde ese momento, el futbolista se fue a vivir solo y a partir de octubre rehízo su vida sentimental de la mano de Mica Viciconte (28), mientras que Nicole tuvo un efímero affaire con Facundo Moyano.

Con el paso del tiempo, Poroto se animó a hablarles a Indiana (9), Allegra (6) y Sienna (3) de la diosa de Combate, y ya no extraña su vida con sus hijas y Nicole.

Al menos, así lo aseguró a la revista Caras: "Todas las cosas que hacíamos con ellas y Nicole yo las sigo haciendo solo con las nenas. No extraño nada. Disfruto todo. Sí me dolió que se haya roto la mesa familiar, pero acá seguimos siendo una familia de padre e hijas. Ya la separación se superó hace mucho tiempo y es parte del pasado. Hoy me siento muy cómodo como estoy, lo pasado pisado. Estoy muy feliz hoy en día".

No quiere volver

Además, Cubero reafirmó su decisión de no volver a intentar reconstruir el matrimonio con Neumann: "No hay chances. Ya se terminó todo lo que hubo en su momento. Se cortó. Pasaron muchas cosas en el medio y ya no hay chances. Hoy en día tengo bien en claro que con Nicole no hay vuelta atrás".

Al final, Fabián Cubero reflexionó sobre lo que ganó tras su separación de Nicole Neumann: "Gané tener la libertad de tiempos y horarios que antes, cuando uno convive en familia, no tiene. Estando soltero uno maneja sus tiempos y toma decisiones en soledad. Otra cosa no le veo realmente... Hoy no negocio con nadie. Manejo mis días. Con Nicole estamos muy bien organizados con las nenas. Ella las tiene tres días y yo dos y los fines de semana vemos cómo hacemos porque yo juego al fútbol".