Laura dentro de la lista para ser jurado en el Bailando

08/03/2018

Laurita Fernández habló con el equipo de Los ángeles de la mañana, y Ángel de Brito la sorprendió con una pregunta: "¿Vamos a sentarnos juntos en el jurado?". Con una risa, la bailarina respondió: "No se. Sería un placer, pero no tuve ninguna respuesta formal". Y Yanina Latorre le dijo al conductor: "La estás dando casi como confirmada". "Yo tengo información nada más" respondió Ángel, y agregó: "Decime Laurita cuántas veces me enteré cosas tuyas antes que vos". "Para la silla que quedó vacante, Laurita es uno de los nombres. Nicole es otro" confirmó.