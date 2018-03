Arnaldo André confirmó que tiene "culebrilla"

08/03/2018 -

Arnaldo André fue hospitalizado en la tarde del martes y ayer, habló de su problema. Vale destacar que la afección le impidió seguir con su personaje en la exitosa comedia "Plaza suite" de Neil Simon producida por el empresario teatral Aldo Funes. Por ello, su lugar será ocupado por el actor Osvaldo Laport quien desde ayer realiza dos personajes: el marido del primer acto y el padre del tercer acto.

Arnaldo, según sus médicos, tiene desde el pasado jueves un Herpes Zoster (culebrilla) y el martes se internó para hacerse los estudios y retomar en el fin de semana las funciones con normalidad de la obra que se representa en el Teatro Santa Fe de Mar del Plata.

"Sigo internado, pero es más que nada una decisión mía por la recomendación de los médicos para agilizar la recuperación y dar otro tipo de dosis para que no tenga secuelas esto", señaló el actor.

"Es mentira que haya venido de urgencia, vine a hacer un control y nos pareció lo mejor para una más pronta y cómoda recuperación que me quedara", resaltó.

Y agregó: "Estoy muy agradecido a los médicos porque me tratan bien y es como si estuviera en una ‘Plaza Suite’ (risas). De ánimo estoy muy bien, no me duele nada. Pero hay que hacer el tratamiento porque mucha gente cree que al desaparecer la roncha, que yo la tengo en el brazo derecho, cree que está recuperado totalmente y no es así. Yo quiero estar muy atento a mi salud y por esa razón estoy acá. Cuando esté recuperado cien por ciento volveré al teatro".

También explicó que le diagnosticaron culebrilla producto del estrés laboral ya que no solo actúa en la obra sino que también la dirige. "Estoy trabajando muy duro desde octubre, más las dos funciones diarias, pero está todo bajo control. Voy a estar bien", aseguró.

"Uno de los principales síntomas es el dolor, cosa que yo no he tenido, lo que sí tuve fue decaimiento", agregó el actor, que se manifestó ansioso por regresar a los escenarios.

"Yo me siento bien, perfecto y con ganas", contó Arnaldo André.

Regreso

Por último, también quiso llevar tranquilidad a los turistas que sacaron las entradas para ver la obra y para quienes estén pensando en aprovechar lo que queda de la temporada para verlo arriba del escenario.

"La idea es volver a fines de esta semana o la semana que viene a tomar mi rol. De todos modos, nada urge porque Laport a partir de mañana va a encarnar mi personaje, así que cuando esté muy bien voy a volver", afirmó el actor.