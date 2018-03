Jimena Barón sobre Claudio Marchisio: "Ese sí que me hace bajar la presión"

08/03/2018 -

Jimena Barón se toma con humor la soltería haciendo bromas de lo difícil que es salir con un hombre y mostrándose súper sexy en las redes sociales. Una de las últimas fotos muestra a Jimena sentada en una ruta de Tucumán y la actriz escribió: "A los nuevos rumbos se les posa #latontatour". Y entre los miles de "me gusta" que recibió la imagen en Twitter, hubo uno que le llamó mucho la atención.

Se trata del "like" del futbolista italiano Claudio Marchisio, figura de la Juventus. El periodista deportivo Facundo De Palma recalcó el guiño del mediocampista y recordó una picante declaración que Jimena realizó tras su separación de Daniel Osvaldo: "‘Botines ya tuve a menos que aparezca, no sé, Marchisio de Italia, que se separó y bueno, ¿qué voy a hacer?", confesó la actriz en 2016, después de romper con Daniel Osvaldo. Y mirá quién le dio like a un tweet de la argentina", escribió. Barón retwitteó el mensaje de De Palma y expresó con humor sobre el fachero futbolista: "Ese sí que me hace bajar la presión". Pero Barón está lejos de convertirse nuevamente en botinera, ya que Marchisio se encuentra en pareja con Roberta Sinopoli, una extenista, con quien tiene dos hijos.