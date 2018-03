Laurita y Cabré trabajarán juntos, y Fede ¿ya desconfía?

08/03/2018 -

Laurita Fernández se prepara para vivir un año de intenso trabajo y compromisos , ya que a sus programas de radio y tele, ahora se sumó un gran desafío en teatro: Gustavo Yankelevich anunció que la bailarina reemplazará a Griselda Siciliani (39) en Sugar, a partir del 1 de abril.

Feliz por la contratación, la bailarina habló con Ángel de Brito sobre el tema y el conductor indagó a fondo. No se quedó sólo con el perfil laboral, sino también preguntó de los compañeros y la reacción de su pareja, Fede Bal.

"El tema Nicolás Cabré me preocupa un poco. Yo sé que vos sos muy tranquila, pero él es muy efervescente. ¿Qué onda, Cabré? Porque además es tu estilo: morochito, cancherito...", disparó el conductor, en referencia a su inminente compañero de trabajo.

"No. No lo conozco, pero lo admiro. Es un genio, es brillante lo que hace. Me voy a divertir mucho", respondió Laurita.

"Lo admirás, ajá... ¿Fede Bal qué dice?", quiso saber De Brito. Y Laurita fue contundente: "No, no di lugar a nada. Aparte tampoco se dio lugar".

Luego, en el programa, Ángel presentó una nota con Cabré, en la que hablaba de la próxima incorporación de la bailarina.

"Le tengo fe a Laurita, la eligió Gustavo, no tengo dudas de que tiene condiciones. No la conozco, pero sé que es una gran profesional. No va a tener problemas, lo más difícil va a ser lo actuado, es una mochila grande la que se está poniendo ella. Y nuestro trabajo es apoyarla y que no se descalabre todo lo demás. Todo el equipo está viendo para que sea lo más fácil posible", dijo el galán, con un enorme historial de romances con compañeras de trabajo.

"Que me disculpe Fede que lo adoro, pero le tengo un miedo. ¡Un miedo! Hace frío en los camarines. Vamos a guardar esto y vamos a hablar en unos meses", volvió a la carga Ángel.

"Para mí va a ser muy divertido. Estoy tan enfocada, y tengo una emoción y unas ganas que no voy a reparar en algo así. Para mí es el 1 en el humor, lo admiro mucho y va a ser un placer. Todo el mundo habla maravillas de él como compañero", concluyó Laurita.

Más adelante, Laurita quebró en llanto al recordar las palabras que Griselda Siciliani tuvo para con ella, al confirmarse que será su reemplazo en la exitosa obra "Sugar".

Siciliani había manifestado: "Me gusta que alguien tenga una oportunidad así, de las que te emocionan".

Infidelidad

La pareja de Fede Bal y Laurita Fernández aún no se consolidó tras la crisis y separación del verano. En pleno proceso de reconciliación y recuperación de la confianza Mariana Brey le preguntó a la bailarina si le creyó a su novio cuando le dijo que no le fue infiel.

Laurita se sinceró y dijo: "Es que va más allá. Prefiero mantener en privado lo que hablé con Fede. Pero va más allá de qué hizo o qué no hizo. Creo que lo más importante es que hayamos llegado a esta instancia. Lo que me pasó es que va más allá de qué hizo o no hizo físicamente. Es por qué se llega a eso, a que se diga eso. Entonces, hay un respeto que no se tuvo, un cuidado que no se tuvo. Y cosas que a mí no me hacían sentir cómoda. Va más allá de si pasó o no pasó (la infidelidad). Hay cosas que son difíciles, entiendo que el entorno es muy complicado. Entiendo todo, que hay muy buenas personas y quienes por ahí quisieran aprovechar la volada. No me voy a meter en eso. No me sentí cuidada en algo que se podría haber cuidado. Como mujer elegí no estar en una relación sintiéndome así y por eso decidí dar un paso al costado".

Al final, Laurita Fernández explicó su particular situación sentimental con Fede Bal: "Cuando se me pasó la bronca, todo el enojo y la tristeza, dije ‘realmente lo extraño, me pasan muchas cosas lindas, pero si estoy, quiero que sea de otra manera y otra tranquilidad’. Es mejor dejar que pase un tiempo, que vuelva de la temporada y ver cómo estamos".