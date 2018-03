Políticos, actores y famosos apoyaron el 8M a través de las redes

Hoy 11:33 -

Representantes de la cultura, legisladores, periodistas y famosos respaldaron esta mañana a través de las redes sociales el paro internacional de mujeres que se realiza hoy como parte de las actividades por el Día Internacional de la Mujer.

Etiquetados con los hashtags #DiaInternacionaldelasMujeres, #NosParamos, #8M, #VivasNosQueremosy #NiUnaMenos, los mensajes incluyeron consignas a favor de la despenalización del aborto, contra los femicidios, la desigualdad y las distintas expresiones de violencia machista, reivindicaciones que encabezarán la marcha que esta tarde desde las 16 unirá Plaza de Mayo con el Congreso.

Victoria Donda, diputada nacional del Movimiento Libres del Sur, escribió: "Las mujeres tenemos muchas razones para parar y marchar este #8M. Queremos igualdad, queremos ser libres, queremos vivir una vida sin violencia, queremos que el aborto sea legal, seguro y gratuito".

Por su parte, la cantante mexicana Julieta Venegas citó a la activista Angela Davis al publicar "no voy a aceptar más las cosas que no puedo cambiar. Voy a cambiar las cosas que no puedo aceptar #8M".

En tanto, la diputada nacional Myriam Bregman (FIT) advirtió que "estamos en la calle porque nunca nos regalaron nada. Por todas nuestras libertades, con la fuerza de las mujeres".

"En los diarios hay brecha salarial, mayor precarizacion y mayor desocupación. Paramos también por condiciones dignas y seguras de trabajo", tuiteó la periodista de Página/12 Luciana Peker.

Por su parte, la actriz Mercedes Morán escribió: "Tener los mismos derechos nos ayudará a tener parejas más felices! nos vemos en las calles #8M!!

Además, el diputado Martín Lousteau (ECO) pidió "talleres de prevención de noviazgos violentos en las escuelas, asistencia legal y psicológica, patrocinio jurídico gratuito y un sistema de alertas tempranas para identificar la violencia".

El legislador llamó también a "trabajar en un plan integral contra la violencia de género, que opere como malla de contención que evite los femicidios, el último y más cruel eslabón de la violencia machista".

Por su parte, el periodista y conductor Jorge Rial, publicó: "Hoy será un gran día. La calle y el reclamo es de ustedes. Que se escuche su grito #8M #ParoDeMujeres #DiaDeLaMujer #AbortoLegal".