CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de Marzo 2018

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

18.00 MAR DE AMORES

19.00 PRIMERA CITA

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 KARA PARA ASK

00.30 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA

17.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA

20.45 INTRATABLES

CANAL 7

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 GRANDES DE NUESTRA CULTURA

18.00 DEPORTV





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.25 CONFRONTADOS

15.30 TODAS LAS TARDES

17.00 MUJERES DE NEGRO





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 CONTRAPUNTO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN )

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ARTESANOS

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 DULCE Y SALADO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.00 DE A DOS

23.30 EL PODIO





CANAL 4

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 NUESTRO FÚTBOL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

23.00 EL MIRADOR





PELÍCULAS

CINEMAX

08.25 OCÉANO DE FUEGO

11.00 SOPHIE

12.58 TOY STORY

14.33 THE MIGHTY MACS EL EQUIPO TRIUNFADOR

16.26 ARMA MORTAL 4

18.51 SUPERCAN

20.24 TOY STORY

22.00 MI VILLANO FAVORITO

23.45 BATMAN. MALA SANGRE





TCM

06.43 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.33 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

07.58 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

08.23 LA NIÑERA

09.13 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.03 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

10.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.53 LA NIÑERA

11.43 LA PELÍCULA DE BUGS BUNNY Y EL CORRECAMINOS

13.16 LED ZEPPELIN. THE SONG REMAINS THE SAME

15.49 WATERWORLD

18.19 ÉRASE UNA VEZ EN MÉXICO

20.11 AL CAER LA NOCHE

22.00 LA GRAN ESTAFA





TNT

06.15 ¿Y... DÓNDE ESTÁN LOS MORGAN?

08.02 FAMILIA PELIGROSA

10.00 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

11.54 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

14.48 LO MEJOR DE PREMIOS OSCAR

14.50 MALÉFICA

16.31 EL DESTINO DE JÚPITER

18.55 FECHA 19 - SUPERLIGA 2017/2018

21.00 JACK Y JILL

22.41 GUARDIANES DE LA GALAXIA

01.02 LO MEJOR DE PREMIOS OSCAR

01.04 UNA LOCA ENTREVISTA





UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14

12.00 GRIMM

13.00 CHICAGO P.D.

14.10 SOLTERO EN CASA

16.00 GRIMM

17.00 CHICAGO P.D.

18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14

21.00 AMIGOS CON BENEFICIOS

23.15 DAMAS EN GUERRA

01.45 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14





STUDIO UNIVERSAL

09.05 AMOR DE VERANO

10.50 MIENTRAS NIEVA SOBRE LOS CEDROS

13.35 FULLSCREEN

14.05 BALTO

15.35 SOLTERO EN CASA

17.35 MI NOVIA POLLY

19.30 FULLSCREEN

20.00 MENTIROSO MENTIROSO

21.55 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE

23.50 SOLTERO EN CASA

01.50 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE

03.45 POOTIE TANG





A DÓNDE IR

CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO (LIBERTAD 439)

+VIERNES 9, A LAS 22, SOLES Y LUNAS PRESENTA “DESDE EL ORIGEN”. UN ESPECTÁCULO DE VOCES, DANZA, TEATRO E IMÁGENES, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER. INVITADOS: ROMINA CORTEZ (DANZA), SANDRA CAMILETTI (TEATRO), Y LA PARTICIPACIÓN DE DANZAS CIRCULARES CÍRCULO DE VOCES.

LA POSTA GRILL (BELTRÁN)

+VIERNES, A LAS 23, ACTUACIÓN DE “EL DUENDE DEL VIOLÍN Y SU GRUPO” Y DARÍO CUELLO.

WENCESLAO (KARTÓDROMO -COSTANERA)

+VIERNES 9, A LAS 23, ARIEL PAZ, CON LUCAS VERA (GUITARRA), CLAUDIO JUGO (BAJO), DANIEL GONZÁLEZ (BATERÍA) Y TUMY DÍAZ (PERCUCIÓN); Y FABIÁN CÁCERES.

ADATISE (LIBERTAD 175)

+DOMINGO 11, 18 Y 25 DE MARZO, A LAS 21, SE PRESENTARÁ LA OBRA “LA FOTO” CON PABLO CABANILLA, EZEQUIEL CHAVEZ, CLAUDIO RAMOS, JOEL CLOSS, GUSTAVO INFANTE Y BETIANA SANTILLÁN, DIRIGIDA POR EDUARDO GONZÁLEZ NAVARRO.

FÓRUM (PERÚ 511)

+MARTES 13, A LAS 21.30, MAGALÍ TAJES PRESENTARÁ SU UNIPERSONAL “LOS OTROS”.

+DOMINGO 25 DE MARZO, A LAS 15, Y A LAS 18, JUNIOR EXPRESS, EN VIVO, SE PRESENTARÁ CON EL CAPITÁN TOPA. LAS ENTRADAS ESTÁN EN VENTA EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO 25 DE MAYO Y EN AUTOENTRADA.COM.





SUNSTAR

PANTERA NEGRA (3D): DRAMA, CÓMIC (+13 AÑOS)

18:30 (Cast)

PANTERA NEGRA (2D):

DRAMA, CÓMIC (+13 AÑOS)

21:50 (Subt) 00:35 (Subt)

CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS (2D):

ROMANCE, DRAMA (+ 16 AÑOS)

17:40 (Cast) 19:50 (Subt)

LA FORMA DEL AGUA (2D):

FANTASÍA, DRAMA (+ 13 AÑOS)

09/03 - 10/03 - 22:10 (Subt) 00:45 (Subt)

TROPA DE HÉROES (2D):

DRAMA, ACCION (+ 13 AÑOS)

09/03 - 10/03 - 19:20 (Cast) 22:00

(Subt) 00:35 (Subt)

OPERACIÓN RED

SPARROW (2D):

SUSPENSO (+ 16 AÑOS)

17:45 (Cast)

DESEO DE MATAR (2D):

POLICIAL, DRAMA (+ 13 AÑOS)

09/03 - 10/03 - 20:00 (Cast) 22:25

(Subt) 00:45 (Subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACION (ATP)

17:30 (Cast)

LA MALDICIÓN DE LA CASA

WINCHESTER (2D):

TERROR (+13 AÑOS)

09/03- 10/03 - 20:00 (Cast) 22:30 (Subt) 00:40 (Subt)





HÍPER LIBERTAD

LA MALDICIÓN DE LA CASA WINCHESTER

APTA 13 C/ RESERVA

CASTELLANO 2D

20.30 (TODOS LOS DÍAS)

TROPA DE HÉROES APTA 13

C/ RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D

17.40 (TODOS LOS DÍAS)

LA PANTERA NEGRA

APTA 13 AÑOS, CASTELLANO 2D

17.30, 22.40 (TODOS LOS DÍAS)

EL PÁJARO LOCO ATP

CASTELLANO 2D

17.40 (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 2D

18, 20.40, 22:50 (TODOS LOS DÍAS)