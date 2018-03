El NBA programó cinco juegos

09/03/2018 -

Esta noche desde las 22.30 se jugarán cinco partidos de los torneos organizados por el Nuevo Básquet Amateur (NBA).

Por el Torneo de Primera se cumplirá la siguiente programación: en Villa Mercedes, Del Pino vs. Los Flores; en Mariano Moreno, Yanasus vs. Don Bosco; en Coronel Suárez, Maxihogar vs. Coronel Suárez.

Por el Torneo de Ascenso se disputarán estos encuentros: en Polideportivo Nº 2, Los Dogos vs. ISPP; en Villa Constantina, Clasificados en Santiago.com vs. Los Halcones.

Cada equipo deberá presentar un oficial de mesa para evitar la pérdida del partido. Los árbitros no deben manejar los relojes de 24 segundos y de juego.