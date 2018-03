Olímpico aplastó a Red Star

09/03/2018 -

Olímpico demostró anoche por qué es el campeón defensor de Cadetes, al vencer a Red Star por 107 a 40, en el estadio Vicente Rosales.

Hoyos, Romano y Méndez fueron las figuras del equipo de José María Gerez, que utilizó a la totalidad del plantel.

Esta noche

La Capitalina programó para esta noche los siguientes partidos: Quimsa vs. Belgrano, en Cadetes y Mayores; Tiro Federal vs. Jorge Newbery, en Cadetes y Mayores; Huracán vs. Nicolás Avellaneda, en Infantiles y Juveniles; Lawn Tennis vs. Independiente, en Cadetes y Mayores; Patagonia vs. Juventud, en Mayores. Los partidos comenzarán a las 20.15 y 22.