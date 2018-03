Hugo Roldán quiere ratificar su crecimiento

Fotos DESAFÍO El combate central se desarrollará cerca de la medianoche en el estadio Coliseo de la ciudad de La Banda.

Luego de un pesaje sin problemas desarrollado ayer por la tarde en el estadio El Coliseo de la ciudad de La Banda, el mejor boxeo interprovincial se concentrará hoy con una gran cartelera de peleas.

La cita de los guantes tendrá lugar en el imponente escenario bandeño, en donde el plato fuerte será la presentación del Hugo Roldán ante Lucas Dadamo, de Rosario (en Welter), en tanto que en semifondo se verán las caras Sergio Rosales vs. Joel Arena (Mendoza). El resto del programa promete acciones para no perdérselas.

Saldrán a escena en Ligero, González Latorre vs. Agustín Paterno (Rosario), 57 kg; Iván Cisneros vs. Leandro Soromelo (Rosario), 85 kg; Mariano Velázquez vs. Jonatan Kessel (Rosario), 61 kg; Luis Rosales vs. Álvaro Carabajal, 60 kg; Luis Borges vs. Rodrigo Ruiz (Tuc.), 54 kg y Brian Velázquez vs. García Kermes (Tuc.).