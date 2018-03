Cómo influyen las cámaras en el trabajo de los policías

09/03/2018 -

¿Piensas que el hecho de que haya cámaras siguiendo a estos policías influyen en el desenlace de su trabajo?

No creo que influya en el desenlace. Creo que si hay algo que sucede, el argumento será que la policía tuvo su mejor comportamiento. Y es difícil saberlo. Los departamentos de policía son los que eligen a qué oficiales seguimos. ¿Nos dan a sus mejor oficiales? Quizás, y como resultado, quizás, eso es un reflejo de lo mejor del departamento. Pero no creo que los oficiales en sí mismos cambien su comportamiento. Vemos esto en las salas de la corte, en el sentido que cubrí juicios durante toda mi carrera y cada vez que pusimos una cámara, las personas decían que los abogados y testigos comenzarían a actuar de manera diferente, y en la gran mayoría de los casos, los participantes de la sala olvidaban que la cámara estaba ahí. No estoy diciendo que los oficiales están olvidando que las cámaras están con ellos, pero sí creo lo mejor de los oficiales y que están haciendo bien su trabajo. Cuando sos oficial de policía tenés que concentrarte en lo que hacés y ese nunca fue un problema.