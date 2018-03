El abogado que soñaba con ser policía se convirtió en el presentador del reality más visto de todos los tiempos

Fotos Dan Abram trabaja con un importante equipo de producción.

"Soy abogado y no puedo decir que en algún momento no quise necesariamente ser un oficial de policía. Pero, si no hubiese hecho lo que hice, probablemente hubiese sido fiscal en algún punto, como interno, trabajando oficiales de policía de manera muy cerca. Pero soy muy respetuoso y apreciativo de lo que los policías hacen", se confesó Dan Abram, Analista Legal Principal para ABC News y principal rostro de asuntos legales y policiales en la TV de Estados Unidos, quien lleva sus 20 años de experiencia a la mesa de trabajo de "Policías en vivo", por A&E.

Después de esta experiencia, ¿cambió tu visión sobre los policías?

Hay ciertos aspectos sobre la acción policíaca que no había pensado. Algunos más inusuales, otros más comunes. Por ejemplo, cuando un sospechoso decide orinar sobre un patrullero, es muy común que los oficiales deban limpiarlo. Es una de esas cosas que no pensás si no sos oficial. Pero hay muchos otros aspectos. Por ejemplo, si alguien escupe sobre tu uniforme durante el día, tenés que pensar en cómo controlar eso, en una manera que no suele ser la típica respuesta humana, que sería pegarle a la persona que lo hizo. En vez de eso, tenés que ver cómo vas a limpiar tu uniforme, yendo hacia la estación de servicio más cercana, buscando un pedazo de papel o una toalla. Mi punto es que vemos muchas cosas en la serie que muestran más sobre aquello con lo que día a día enfrentan y viven los policías. Aunque compartí algunos viajes junto con policías como parte de mi trabajo, es diferente ver seis horas de vivo todas las semanas sobre el patrullaje. Y tenés una mejor apreciación de algunos de los otros aspectos sobre lo que tienen que hacer, que son los aspectos más cotidianos del trabajo y que algunos realmente son poco agradables. Estoy muy orgulloso de esta serie y realmente disfruto presentarlo cada programa.