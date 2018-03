El reality que muestra a los policías trabajando en vivo es furor en A&E

09/03/2018 -

A&E estrenó, en horario estelar, la nueva serie "Policías en vivo", que ofrece a los televidentes un acceso único y sin restricciones en tiempo real dentro de las fuerzas policiales de seis ciudades norteamericanas. Desde el estudio de televisión, el presentador Dan Abram, y los detectives de la policía de Dallas Rich Emberlin y Kevin Jackson, guían a los espectadores durante la noche, y les aportan datos de lo que están viendo en vivo.

Este formato ha cautivado a la audiencia de A&E en los Estados unidos tras su estreno en octubre del 2016, incrementando en un 145% su audiencia, y manteniéndose en 2,1 millones de espectadores cada semana. En cada episodio, hay 12 patrulleros filmados en vivo, cada uno con tres cámaras por unidad, para que la acción pueda ser seguida con toda precisión.

El reconocido periodista Dan Abram, actualmente Analista Legal Principal para ABC News y principal rostro de asuntos legales y policiales en la TV de EE.UU, explicó el fenómeno en una entrevista a la que tuvo acceso EL LIBERAL.

¿Por qué piensa que a la audiencia le atrae tanto este tipo de crudeza y realities?

Creo que es una combinación de cosas. Creo que primero que nada las personas están interesadas en la policía y en su accionar. Pero creo que también el aspecto en tiempo real de la serie hace que eso sea mucho más atractivo, porque estás mirándolo en su totalidad mientras sucede. Y, a veces eso significa que no hay nada tan emocionante que suceda, pero, se siente más real. Creo que las personas están acostumbradas a programas o series en las que está todo en un compacto y en las que sólo muestran los grandes momentos y las cosas más alocadas que sucedieron. Y creo que esta serie es un mejor reflejo de cómo la policía realmente trabaja y actúa; y creo que las personas realmente están fascinadas, inclusive con aquellos aspectos más cotidianos de ser un oficial de policía.

En relación con la evolución de la televisión, ¿qué opinión tiene sobre eso?

Creo que el hecho de que tenemos la habilidad para estar en estos autos de policías y enviar una imagen realmente clara e increíble y audio de lo que sucede, es un desarrollo relativamente nuevo. El hecho de que es posible estar junto con ellos y no perdernos una toma, y que no necesitemos un camión de satélite, esos son desarrollos relativamente nuevos que creo que hacen de una serie como está mucho más fidedigna.

¿Cómo hace un programa de TV en el que no puede predecir nada de lo que va a suceder?

Tomamos las normas y las prácticas de la serie muy seriamente. Y hay un equipo de personas que están con nosotros durante el programa ayudándonos a tomar esas decisiones importantes, sobre cuándo hay una potencial línea que no se debe cruzar. Y creo que abarca todo, desde el aspecto más minoritario, por ejemplo, nombrar la dirección de alguien o su teléfono, no queremos que eso salga al aire; a situaciones más serias como la violencia, problemas mentales. Hay temas con los que debemos hacer un juicio y decidir cuándo se cruza o no la línea entre la transparencia, que siempre es nuestra meta, a algo que quizás es inapropiado poner en una red de cable nacional. Somos una red de cable nacional que tiene espectadores alrededor de todo el país, de distintas edades y sensibilidades y tenemos que ser conscientes de eso.