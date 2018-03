Hay casos que dejan huellas

09/03/2018 -

¿Cuáles fueron los momentos más impactantes que le tocó conducir en TV?

Uno fue, por ejemplo, cuando oficiales perseguían a un vehículo que no se detuvo y que después terminó volcando; el hombre dentro del auto sacaba a un chico afuera del vehículo y parecía que utilizaba al niño como escudo. Él decía que no. Pero eso es lo que se veía en la serie. El oficial debía arrestar al hombre y dejar al niño de él. Y en ese caso particular la cámara desaparece y no hay ningún cambio de comportamiento. Estás en el momento. Ese oficial está tratando de resolver cómo salvar a ese niño y protegerlo, de cómo reducir al sospechoso y en ese caso particular, el oficial realizó un muy buen trabajo.