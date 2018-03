Echarri saca a relucir su talento para el mundo

09/03/2018 -

Después de la exitosa telenovela "La Leona", la cual produjo y protagonizó para Telefé, Pablo Echarri volverá a la televisión, pero desde la plataforma de Netflix, para todo el mundo, lo cual lo tiene contento, ya que además de España, adonde ha trabajado mucho, su performance será vista por productores de distintos países.

Como se recordará, antes de aceptar su participación en Edha, la primera producción argentina para una de las pantallas pagas de mayor encendido mundial, Echarri había protagonizado una polémica al ser "bajado", por Tomás Yankelevich de la lista de candidatos para interpretar a "Sandro", la serie más vista desde su debut el pasado 5 de marzo.

No obstante, aquello, es ni más ni menos que algo del pasado. Ahora, Pablo está concentrado en la historia que comparte con Juana Viale, quien le da vida a Edha, acompañados por colegas nacionales e internacionales.

La tira es un thriller dramático ambientado en el mundo de la moda de Buenos Aires que sigue la historia de una "visionaria" diseñadora, (Viale), y su "poco convencional" modelo Teo (el español Velencoso). La química entre ellos inspira a la modista a crear una línea de ropa masculina, pero los planes ocultos del modelo pondrán en marcha una serie de traiciones que promete enganchar al público desde el principio.

Fiel a su estilo, Echarri aprovechó la realización de esta serie de 10 capítulos para hacer escuchar su reclamo. "Creo que la Argentina necesita igualmente ciertas leyes como para poder solidificar esas producciones. Netflix es la primera producción que hace, HBO hizo algunas, pero muy pocas en los últimos años, podría haber hecho más; TNT no hizo tantas, pero está haciendo. Yo creo que lo que hace falta son leyes que favorezcan la posibilidad de que las grandes multinacionales norteamericanas coproduzcan con la Argentina en una intensidad un poco más grande de lo que están produciendo ahora para aprovechar toda esa capacidad de producción que tiene el país en ficción. Para que eso pueda ser sustentable tendría que estar legislado. Hace falta una legalización", sostuvo contundente.

La presentación de Edha lo hizo pasear por una alfombra roja, en la que lejos de recibir preguntas sobre su personaje, fue indagado a cerca de las denuncias públicas que recibió su colega y amigo Juan Darthés, por parte de Calu Rivero y otras dos actrices, en torno de "excesos" en las grabaciones y abuso sexual.

"La igualdad de derechos entre el hombre y la mujer está cambiando y ha llegado para quedarse. Es algo que celebro diariamente. Tengo una hija feminista de 14 años que me va educando cada día y me hace ser menos burro y ponerme a la altura de este cambio de paradigma", comenzó diciendo.

Pero después la "embarró" cuando se refirió específicamente a Darthés. "A Juan no lo vi, pero con el cariño personal que le tengo imagino el dolor que debe estar sufriendo y a mí me apena mucho. Yo no voy a dejar de apreciarlo por lo que ha sucedido, entonces quiero expresar las dos cosas: que estoy a favor de las chicas que puedan cortar con este tipo de tratos del hombre hacia ellas y me duele profundamente lo que él está viviendo", dijo el reconocido actor, en un mensaje poco claro que reprodujo Teleshow.

La declaración de Echarri llegó luego de que Calu Rivero reafirmara en una entrevista con María O’Donnell su denuncia pública contra su ex compañero de trabajo en "Dulce Amor".

"Esta persona jugaba con mi cabeza, jugaba con mi ilusión... Lo que me hizo era un secreto a voces. Pero tuve que ser yo la que dio un paso al costado, en mi mejor momento, en el mejor momento de mi carrera, de mi personaje en la serie. ¿Mirá si me voy a ir a Nueva York a estudiar inglés?", planteó Rivero, según Clarín, sobre su decisión de renunciar a la exitosa tira de Telefé.