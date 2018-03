Héctor Cuevas espera conseguir la clasificación el domingo

09/03/2018 -

Con seis puntos por jugar, a Central Córdoba le bastarán tres para clasificarse al Pentagonal Final del Federal A, que otorgará el primer ascenso a la B Nacional. Y eso es lo que buscará el domingo el Ferro en su casa, desde las 20 y ante Chaco For Ever.

"Estamos cerca de lo que nos habíamos planteado que era estar en el Pentagonal. Sabemos lo que nos jugamos el fin de semana, sabemos lo que tenemos que corregir y mejorar para estas instancias finales. Esperemos poder hacer un buen partido y conseguir la clasificación", se esperanzó el delantero Héctor Cuevas.

En diálogo con El Clásico de Radio Panorama, el ex Sarmiento de Junín se refirió al alivio que significó haber cortado la sequía en el último partido ante Sportivo Belgrano. "Veníamos con dos partidos sin hacer goles. El otro día, más allá de que se volvió al gol, se generó muchísimas opciones, cosa que en el partido en Resistencia no nos había pasado y contra Unión nos costó también. Ahora hay que corregir la efectividad porque si bien este partido nos permitió errar muchas chances, habrá otros en los que no se podrá fallar", reflexionó.

Cuevas también valoró haber terminado sin goles en contra por tercer partido seguido: "Mantener el arco en cero es importantísimo. La tranquilidad que nos da la línea de cuatro y el arquero es fundamental para nosotros los que estamos arriba. Hay que seguir por este camino, tratar de mantener el arco en cero y ser más precisos cuando tenemos las opciones".

El "Tanque" no subestima a For Ever. "Van a jugar por el amor propio y van a tratar de ganarle al mejor equipo de la zona, ya pensando en la otra fase que le va a tocar. Será un partido durísimo y no hay que confiarse", advirtió.