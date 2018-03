Fotos OPTIMISTA. Sialle no tiene dudas de que Mitre seguirá en la B Nacional. Y apunta a pelear por el octogonal.

Cuando parecía que todo marchaba de maravillas en Mitre, dos derrotas seguidas lo dejaron en zona de descenso, situación que no se modificó cuando tuvo fecha libre en la B Nacional, el fin de semana pasado.

Mañana, el Aurinegro visitará a Deportivo Morón y buscará encauzar su rumbo, algo en lo que confía plenamente su entrenador Arnaldo Sialle.

"Tenemos que ser competitivos y después tratar de ganarlo, juguemos donde juguemos. Estamos en esa tarea. Mientras saquemos los puntos que tenemos que sacar, da lo mismo si son de local o de visitante. El tema es mantener a Mitre en esta categoría y todos estamos convencidos de que lo vamos a lograr", aseveró en diálogo con El Clásico de Radio Panorama.

Mitre no sacó ningún punto de los últimos seis y eso lo hizo caer en los promedios. Pero antes de esa mala racha estaba dentro de los nueve primeros (del segundo al noveno jugarán el octogonal por el segundo ascenso a Primera) y "Cacho" espera volver a meterse en ese lote de arriba.

"Estas cosas pueden pasar y también está la posibilidad de revertirla. O sea, de la buena a la mala se entra en cinco minutos. Y de la mala a la buena, también, en cinco minutos. Entonces las cosas se revierten. Se revierten con espíritu, con amor propio y siendo positivos y trabajando. ¿Cómo no vamos a poder revertir la situación y estar en una mejor posición con respecto de lo que es el promedio y la lucha por el octogonal? Nosotros no nos bajamos de ninguna de las dos", afirmó.

El equipo

Con respecto del equipo que pondrá en cancha mañana, el DT no podrá contar con Juan Alessandroni, quien está desgarrado y por eso no viajó ayer con la delegación. Su lugar lo ocupará Juan De Tomaso. En tanto, Matías Moisés se recuperó de un golpe en la rodilla y seguirá en el equipo titular. El que vuelve es Ramiro Fergonzi, que ya cumplió la fecha de suspensión, en lugar de Franco Olego, que ni siquiera viajó. Los once para visitar mañana al "Gallito", desde las 17, serán: Ezequiel Mastrolía; Hugo Silva, Oscar Piris, Moisés y Franco Ferrari; Martín Pérez Guedes, De Tomaso, Leandro De Muner y Daniel Gonzales; Quinteros y Fergonzi.