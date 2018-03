"Los dichos de Bonadio son parte de peleas de poder"

Fotos REFORMAS. "Sólo requieren resoluciones o acordadas de la Corte y no necesitan leyes", dijo Garavano.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, respondió las críticas al Gobierno que hizo el magistrado federal Claudio Bonadio y consideró que sus dichos son parte de "peleas de poder y protagonismo".

Garavano fue consultado sobre las declaraciones que hizo al juez federal, tras apuntar al Ministerio de Justicia de la Nación porque consideró que no apoyaría las reformas que impulsa la Corte Suprema para el sector.

El funcionario nacional señaló que Bonadio, "como parte del sistema judicial, tiene una oportunidad de hacer muchas transformaciones".

El ministro de Justicia resaltó incluso que algunas modificaciones "sólo requieren resoluciones o acordadas de la Corte y no necesitan leyes o presupuesto. Vamos a estar todos expectantes a que esas transformaciones que nosotros apoyamos fuertemente se realicen y le cambien la vida a la gente, que le mejoren el servicio a quienes hoy se quejan de las demoras, de la burocracia y demás", subrayó el funcionario.

No acompañará

Bonadio -quien está a cargo de las principales causas contra la ex presidenta Cristina Kirchner y sus funcionarios por presuntos hechos de corrupción- aseguró que el Gobierno no acompañará las reformas propuestas por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, porque "en estos dos o tres años de gestión no ejecutaron políticas de fondo".

"Descreo que el Ministerio de Justicia acompañe las reformas que impulsa la Corte porque en estos dos o tres años de gestión no ejecutaron políticas de fondo sobre todo en el área criminal", indicó el reconocido magistrado.

Al inaugurar el año judicial, el martes último, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, presentó un plan de reformas para el área y llamó a todos los sectores a "hacer una autocrítica" sobre su funcionamiento y "escuchar los reclamos del pueblo", y de esa manera, convocó a toda la comunidad jurídica a acelerar los procesos para mejorar las respuestas.