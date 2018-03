Macri envía un proyecto de ley para lograr un "salario igualitario"

Fotos REFLEXIÓN. El Presidente habló de trabajar por la "igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres".

09/03/2018 -

El presidente Mauricio Macri ratificó su "compromiso absoluto" con la igualdad de género y anunció el inmediato envío al Congreso de "un proyecto de ley con cambios para avanzar hacia la equidad" entre hombres y mujeres, con énfasis en el "salario igualitario".

"No podemos permitir que la mujer gane menos que un hombre, no tiene sentido, no tiene explicación", remarcó el jefe de Estado.

Macri habló al encabezar ayer el acto oficial por el Día Internacional de la Mujer, en el Centro Metropolitano de Diseño del barrio porteño de Barracas.

Al ratificar su "compromiso absoluto" para avanzar en la "igualdad de género y de oportunidades entre las mujeres y los hombres", remarcó que "llegó el momento de dar un paso superador y lograr avances concretos, no sólo palabras".

Además, Macri llamó a terminar "para siempre con la violencia hacia las mujeres" y remarcó que ellas "están poco representadas en los espacios de decisión", aunque aseguró que esto no ocurre en Cambiemos.

"Una de las injusticias más urgentes y más dolorosas es la violencia de género. Hace casi dos años pusimos en marcha el plan de acción para prevención. asistencia y erradicación de la violencia. Acompañamos y buscamos impulsar a las mujeres que no pueden esperar y trabajamos para evitar la violencia", afirmó Macri, luego de que ayer el Indec informara que los casos de violencia de género se cuadriplicaron en 4 años.

Macri estuvo acompañado por la vicepresidenta Gabriela Michetti, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, las ministras de Desarrollo Social, Carolina Stanley, Seguridad, Patricia Bullrich, y la primera dama, Juliana Awada.

"Hoy son más las mujeres que no tienen trabajo y un empleo registrado y dedican el doble de tiempo en trabajos no remunerados y esto limita sus posibilidades para desarrollar un proyecto de futuro", aseveró el jefe de Estado y sostuvo que "el salario igualitario que se establece por ley tiene que ser una realidad en cada rincón del país".