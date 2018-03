Fotos

Videos Video | Nicolás Massot, sorprendido al aire: "Después de Cambiemos viene el PJ reciclado”

Hoy 12:18 -

Nicolás Massot, diputado por Cambiemos y jefe de la bancada oficial, estuvo hoy en el ciclo "BDA" que conduce Antonio Laje y protagonizó el error de la semana al no darse cuenta que estaba al aire.

A las 9.30, Antonio se despidió del dúplex que su programa tiene con la señal de noticias del mismo grupo, A24. De inmediato aclaró que seguía al aire por América pero se ve que el diputado pensó que iba a una pausa publicitaria.

"Dame un minuto que entrego la señal de A24 y como siempre seguimos hasta las 10.30 por América", afirmó el conductor y de inmediato le preguntó que le cuente cómo hace la gente para que le alcance la plata.

"Es difícil generalizar... posiblemente la clase media urbana es la que más está sufriendo, sin ninguna duda", afirmó Massot pensando que ya no estaba al aire. El siguiente comentario lo hizo Ramón Indart donde le afirma que están tirando la paritaria hacia abajo para bajar la inflación.

"Ya sé que el tema es real. Lo tengo claro", metió Massot en medio del comentario, y luego contestó: "Es innegable que mucha gente está pensando en cambiar el colegio, en cambiar el plan de la obra social... Posiblemente persista hasta el momento donde tengamos que ajustar los precios relativos. El último aumento importante es el del gas que viene a principio de mayo. A partir de ahí todos los aumentos van a estar clavados al IPC. Esta realidad que hay que entenderla, hay hasta dos salarios mínimos y medios pusiste la tarifa social, tal vez si la pondrías hasta cuatro podrías aliviar a esta gente".

La charla fue extensa y durante todo ese tiempo el diputado pensó que ya no estaba al aire. Sobre el final y no muy lejos de su discurso en on, Massot habló de la continuidad durante décadas de este proyecto político.

"La economía no crece desde 2011. El gobierno anterior se clavó un mandato sin crecimiento. Nosotros no podemos llegar y eliminar y el déficit. Nosotros llegamos, normalizamos la reglas del juego y empezamos a crecer lo suficiente como para que no piensen en un mandato. Posiblemente lo termine el peronismo. ¡Ojalá lo termine el peronismo! ¿En qué sentido? Ojalá que sea una continuación de lo grueso", sostuvo.

"¡Alguien tiene duda que nosotros nos podemos quedar seis años más, diez más! ¿y después? Va a venir el partido Justicialista reciclado... ¡Este está filmando! ¿Estamos al aire?", dijo Massot con cara de sorpresa.