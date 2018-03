La selfie de dos pingüinos es furor en Internet

Hoy 15:59 -

Un sorprendente video se convirtió en furor en las redes sociales. El clip que fue publicado por la División Antártica Australiana muestra a dos pingüinos emperadores de la colonia Auster, ubicada cerca de la base permanente australiana Mawson, en la Antártida, tomándose una selfie.

En la grabación se puede ver al par de curiosas aves encontrar una cámara. Empezaron a inspeccionar el dispositivo, dejando en el hielo por el investigador Eddie Gault y terminan grabándose a sí mismas en el proceso.

El video permite observar a las aves muy de cerca y, según la publicación, "ofrece una visión de la vida en la Antártida desde su punto de vista".

#Penguin #selfie offers bird’s eye view of life in Antarctica! Curious Emperors have been captured on film at the Auster Rookery near Australia’s Mawson research station by expeditioner Eddie Gault pic.twitter.com/MYle5Fshc7