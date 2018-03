Este es el himno oficial del Mundial Rusia 2018

Fotos Jason Derulo.

Hoy 19:09 -

En las últimas horas, se presentó el himno oficial del torneo más importante a nivel selecciones. Jason Derulo, el artista encargado de interpretar Colors, la nueva canción, lo subió a su canal de YouTube y dura 3 minutos con 7 segundos.

Más allá de esta presentación, la canción será lanzada oficialmente el 16 de marzo. Derulo, cantante pop estadounidense, estará en la ceremonia inaugural del Mundial en Moscú, el 14 de junio. El norteamericano con raíces haitianas ya había participado de la apertura de la Copa América Centenario 2016, con Want to want me.

Maluma, por su parte, haría la versión latina de la canción. Pitbull (2014), Shakira (2010), Il Divo (2006), Anastacia (2002) y Ricky Martín habían sido los últimos artistas que hicieron versiones para las distintas ediciones de la Copa del Mundo.