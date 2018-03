Los amistosos volverán a dominar la escena en varios escenarios

Notas Relacionadas

Hoy 19:31 - La dirigencia del Círculo de Futbolistas Veteranos de Santiago del Estero pondrá en marcha este domingo en varios escenarios, la disputa de varios encuentros de carácter amistosos en la categoría C 55 años. La acción se desarrollará a partir de las 8.30 con 30 minutos de toleranci. Este es el programa de partidos. En cancha de Mistol: Remises ante Abogados; Casa Olga vs. Independencia. En cancha de Filial 23: Óptica Molinari ante Eroplas; Bobinados Piri ante El Tony. En cancha del Gremio Municipal: Gremio Municipal se las verá ante el conjunto de Opinión Deportiva. Sin dudas que los que ya pintan canas están más que ansiosos por volver al ruedo este fin de semana. Comunicado Por su parte, la Comisión Directiva de Círculo de Futbolistas Veteranos de Santiago del Estero convoca a todos los delegados del fútbol amateur de la categoría C 55 años, para la reunón que se desarrollará en la sede social provisoria de avenida Moreno sur Nº 572 este martes a partir de las 21. En este sentiso, se comunuca a todos los delegados de los diferentes equipos que en dicha reunión se los notificará de las actividades deportivas de presnete año, así como también se los informará acerca del día y hora del desarrollo de la asamble general correspondiente al ejefericio 2017. Es por ello que la dirigencia del Círculo invita a los delegados y les pido puntualidad para la cita.