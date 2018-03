En Potrerito se jugará el segundo capítulo del certamen Municipalidad de Santiago

Notas Relacionadas

Hoy 19:34 - En las instalaciones de Potretito, en el sur de la capital santiagueña, se jugará mañana la segunda fecha del torneo denominado Municipalidad de Santiago del Estero, perteneciente a la Liga Fan. Los duelos arrancará a las 14.30, 16.20 y 18, sólo el primer turno tendrá una tolerancia de 30 minutos. Este es el programa completo. En cancha Nº1: A las 14.30, Racing vs. La Andes; 16,20, Jp del 7C vs. Real Madrid; 18,Telefónicos F.C. vs. La 25 F.C. En cancha Nº2: Los Pibes vs. Los Coyotes; Oglobo Megacotillón vs. Tiendas Tukys; Mailin F.C. vs. Shunko. En cancha Nº3: Niupi vs. Villa Las Delicias; Quilmes vs. 22 y Media; Necochea vs. S23. En cancha Nº4: a las 14.45, Aesya vs. Ciudad Satélite; 16.30, Abogados Cuervos vs. Intocables; 18, Semillería Rossi vs. Deportivo JJ En cancha Nº5: Yony F.C. vs. Pel. Nano; Rhogar vs. Villa Alem; Maco F.C. vs. Coesa. En cancha Nº6: All Boys vs. Francisco de Victoria; Los Pibes de la 11 vs. Los Potreros; Bº Juramento vs. El Puente. En cancha Nº7: Manzana 6 vs. Atlas; Sacachispas vs. Napoli Black; Contadores Jrs. vs. Prof. Monteros Sport. En cancha Nº8: Bayer Múnich vs. Colón Gomas; Newbery vs. La Alvarado Stone; Warriors vs. Cacheteao con Coca. En cancha Nº9: 14.30, Messina vs. Club. Se espera una masiva asistencia de público.