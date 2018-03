Choque de líderes de la Zona B: Villa Hortencia ante Campeones del 28

Notas Relacionadas

Hoy 19:43 - La segunda fecha del Torneo Apertura que organiza la Asociación de Futbolistas Amateurs tendrá mañana un choque excluyente. Se trata del que animarán Villa Hortencia y Campeones del 28, dos de los equipos que ganaron en la fecha inicial y que comparten la punta de la Zona B, en la categoría C50. Los encuentros de mañana se disputarán desde las 16 y 17.30, con 30 minutos de tolerancia únicamente para el primer turno. La programación es la que se detalla a continuación: En Asociación Nº 1: Sitravise/Ipvu vs. Mis Nietitos y Norcen Seguros vs. Saravah. En Asociación Nº 2: Hotel Savoy vs. Pami y Amigos C. Luna vs. Playa 38. En Club Banco Provincia: Súper Colón vs. Expreso San Nicolás y Banco Provincia B vs. Técnicos. En EL LIBERAL: Maestros vs. Unse y San Carlos vs. Lagartos Malvinas. En Logística: Almirante Brown vs. Puente Alsina y San Roque vs. Previsión. En San Isidro (Santa María): Loreto Unidos vs. Zanjón y Villa Hortencia vs. Campeones del 28. En Defensores de Forres: 17, Rabenar vs. Gimnasio Córdoba. Estará libre Lubricento (C55). l