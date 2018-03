Se levanta el telón para el sexto capítulo del Apertura

Hoy 19:51 - La Liga de los Clásicos Barriales Norte programó para mañana el sexto capítulo del Torneo Apertura 2018. Se cumplirá una extensa programación en diferentes canchas de nuestra ciudad, donde se esperan partidos con buen fútbol y muchas emociones. De la programación se destaca el partido de la C30 entre El Fondo de Borges y La Bañadera, que se enfrentarán en cancha del primero. Los encuentros del primer turno fueron programados a las 16, con 15 minutos de tolerancia reglamentaria. Programa En Mojones: La 203 de Huaico Hondo vs. La Banda de Memo (C20), Mojones vs. El Poli (C20) y La 203 FC vs. Gas del Estado (C30). En Barrio Aeropuerto: Ruta Uno Jrs. vs. Carne Los Amigos Jrs. (C20), Los Pibes de Martín vs. Juveniles de Villa Borges (C20) y Ruta Uno FC vs. Carne Los Amigos (C30). En Mal Paso: La Plaza Jrs. vs. Juveniles de la Bañadera (C20), Barrio Colón vs. La Barra (C20) y Mal Paso vs. La Plaza FC (C30). En Calle 107: Florería Ema vs. Tabú FC (C20), Árbol Solo vs. David FC (C20) y Carnes La Hacienda vs. Calle 13 FC (C30). En Morumbí del Borges: Los Tenas vs. La 21 del Bº Aeropuerto (C20), 6º Pasaje Jrs. vs. Laureles (C20) y El Seppse vs. Polirrubros Ailén (C30). En El Fondo de Borges: Juveniles de Borges vs. Petrolíder (C20), Los Calamares vs. Carrobar Rey de Copas (C20) y El Fondo de Borges vs. La Bañadera (C30). En Polideportivo Borges: Emaús vs. Rifa Tuni Jrs. (C20), Amigo de la 18 vs. Hermanos Juárez (C20) y Rita Car vs. El Bajo (C30). En 6º Pasaje: Los Piratas de la 109 vs. Peti FC (C20), Juveniles de Ampliación Borges vs. Villa Robles (C20) y 6º Pasaje vs. 7º Pasaje (C30). En Chañar: Juan Felipe Ibarra vs. Los Pacíficos (C20), Alma Fuerte vs. La 23 FC (C20), Juveniles del Paseo Colón vs. Los 3 Amigos Jrs. (C20) y La Cochetti vs. Los 3 Amigos FC (C30). En La Loma: Pasaje 421 vs. Carrobar Chara (C20), La Loma vs. Tarapaya FC (C30) y Pasaje 421 FC vs. El Bajo de Tarapaya (C30). En Villa Grimanesa: La Banda de Matías Camus vs. Verdulería Chiki (C20), Los Pibes de la 18 vs. Triángulo FC (C20) y Estrella Jrs. vs. Juveniles de Tarapaya (C20). En San Martín: Los Pibes del Pasaje vs. Los Pibes del General Paz (C20), San Martín vs. Los Pibes del Paseo Colón (C20) y Los Pumas vs. Calle 4 FC (C30). En Autonomía: San Marcos vs. Panificadora Franci (C20), El Salvador vs. Tigre Jrs. (C20), Los Millos vs. 1er Pasaje (C30) y Santa Rosa vs. Carrobar Chara (C30). En Triángulo: San Esteban vs. Juveniles del Gas (C20), Los Peregrinos vs. Carlitos Legui (C20), Alberdi XXIII vs. Distribuidora Pachuli (C30) y Estrella del Norte vs. Rifa Tunis (C30). 