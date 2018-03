Quinta fecha para el torneo que abrió la presente temporada en la C20 y C30

Hoy 19:53 - La Liga Clásicos Barriales del Sur se encuentra en plena etapa de competencia y con un torneo que marca el comienzo de un nuevo desafío en la presente temporada para los equipos de las categorías C20 y C30. Como siempre la agenda de partidos es bastante numerosa. Es por eso que mañana se desarrollará la quinta fecha en diferentes escenarios de la ciudad capital. Los horarios de los cotejos fueron previstos para las 16.30, 17.30 y 18.30. El cronograma es el siguiente. En Pablo VI, Los Vagos de Mosconi vs. Juv. San Lorenzo (20); Pablo VI vs. B. Libertad (20) y Quiosco Benja vs. Taller Moto Negro Juárez (30). En Villa María, Rivadavia vs. Juv. B. San Martín (20), Villa María Jrs. vs. Juv. La Ancha (20) y Villa María FC vs. Despensa Camila (30). En Viamonte, Los Amigos vs. Juv. del Solís (20), Vinalar vs. Fénix Jrs. (20) y Stylnovo vs. Estudiantes (30). En Tradición, Mar. Moreno vs. John Kennedy (20) y Tradición vs. Amigos de Gallo (20). En Vinalar, La Ancha vs. La 25 del Vinalar (20), PSG vs. Golo Sur (20) y Los Topos vs. Lavalle FC (20). En Fondo de Vinalar, Fondo Jrs. vs. B. San Martín (20), Fondo del Vinalar FC vs. Mónaco (20) y Fondo del Vinalar Jrs. vs. Despensa Daniela (20). En Pitufos, Ciclón Jrs vs. Los Gedes (20), Pibes de la 67 vs. Hermanos FC (20) y Pibes Astilleros vs. Las Heras (30). En Virgen del Valle, Trofeos JJ vs. La 507 (20) y La SFC vs. 4 Plazas (20). En Siglo XXI, La Cuadra vs. Panificadora Vidal (20) y Juv. de Siglo XXI vs. Los Mismos de Siempre (20). En Tronkito, Tronkito Jrs vs. Independiente de Ulluas (20), Juveniles de Tronkito vs. Lucianita Jrs (20) y Tronkito FC vs. Electricidad Trejo. En Campeones del 28, Pibes Cáceres vs. Absalón Ibarra (20) y Damacio Palacio vs. Los Sucios (30). En Los Secos, Huracán vs. Los Kokas (20), Los Secos vs. Los Ideales (20) y La Gruta vs. Mala Fama (20). 