Otro domingo para despuntar el vicio de la redonda

Hoy 19:55 - La Liga Amateur C55, que reúne a los jugadores más veteranos de la provincia, programó para el próximo domingo una nueva fecha del certamen que, a medida que pasan los partidos, se va poniendo cada vez más emocionante. La programación incluye los siguientes enfrentamientos: en cancha de Infantería, 8.30, Veteranos de Estudiantes vs. Infantería. En Villa Borges, 8.30, Estrella del Norte vs. Ateneo San Roque. En Santa Lucía, 8.30, Central Córdoba vs. Trigoria. En Los Potros, Taller Locura vs. Ferretería Carrizo. En París, 8.30, Simusa vs. Gusmar. En Campeones del 28, 8.30, Carrizo Bombas de Agua vs. OBV Sialle. Por otro lado, la Liga Amateur C55 agradeció la confianza de los equipos de Ferretería Carrizo y Óptica Molinari que decidieron participar del campeonato por lo que al mismo tiempo les desea un 2018 con muchos éxitos. En este sentido, la Liga invitó a todos aquellos equipos que quieran sumarse para formar parte del certamen. También se informó que el 20 del corriente se cerrarán las inscripciones para el Torneo Anual que dará comienzo el domingo 25 de este mes.