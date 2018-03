Rey de Copas va en busca del triunfo para alcanzar el liderazgo

Hoy 19:58 - El partido entre Rey de Copas y Deportivo Palumbo aparece como el más relevante entre los programados para mañana por la sexta fecha del Torneo Senior, que organiza la Liga Amateur del Sur. El gran favorito a la victoria es el equipo de Rey de Copas, que en caso de ganar alcanzará el liderazgo del torneo y superará a Rivadavia, que tendrá fecha libre. Otro de los partidos importantes será el que protagonizarán Bucarest y Piedra Buena en la cancha Nº 1. Programación Cancha Nº 1: 8.30, Bucarest vs. Piedra Buena; 10, Colegiales vs. Sakura. Cancha Nº 2: 8.30, Los Azules vs. Flamingo; 10, Rey de Copas vs. Dep. Palumbo. Cancha Nº 3: 8.30, Tres Fronteras vs. Santiago del Estero. Resultados La sexta fecha arrojó los siguientes resultados: Sakura 2, Piedra Buena 1; Flamingo 0, Santiago del Estero 0 (GP); Los Azules 1, Bucarest 2; Colegiales 2, Rivadavia 4. El partido entre Tres Fronteras y Rey de Copas fue postergado. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: Rivadavia 12 puntos; Rey de Copas 11; Flamingo y Bucarest 10; Tres Fronteras 8; Santiago del Estero 7; Piedra Buena 6; Sakura 5; Dep. Palumbo 3; Los Azules 2 y Colegiales 1. Veteranos En Amutum: 15, San Pedro vs. El Taladro y Colegiales vs. Los 14; 16.30, El Milan vs. Tele K e Inter vs. Santiago del Estero. En Quinta: 15, Campanario vs. La Once, San Miguel vs. La Mamadera y El Fondo vs. Quilmes; 16.30, El Ajax vs. Sol de América, El Plata vs. Glew City y Dínamo vs. La Banda.l