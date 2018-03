La segunda fecha del Apertura será en la cancha de Pampa Múyoj

Hoy 20:01 - La dirigencia de la Liga Santiagueña de Fútbol de Veteranos pondrá en marcha este sábado la 2da. fecha del Torneo Apertura a partir de las 16.30, con 30’ de tolerancia en la cancha de Pampa Múyoj. Éste es el programa completo. En cancha de Estrella Roja 1: Taller Carlos Issi vs. Club Piedritas; Cristian FC vs. Cerrajería José Luis (50). En cancha de San Luis: San Luis vs. Barrio 1º de Mayo; Centinelas Unidos vs. Islas Malvinas (50). En cancha de Los Poros: Los Poros vs. Loma FC; Gremio Judicial vs. Triángulo Rojo (50). En cancha de Estrella Roja Nº2: Cristian FC vs. Club Atlético Luján; Estrella Roja vs. Unión For Ever (50). En cancha de Pampa Múyoj: Carnicería Daniela vs. Cuarto Pasaje (50). En cancha de Dos de Abril: Los Herederos vs. Los Fugitivos; Dos de Abril vs. Carnes Marito (50). En cancha de Santa Rita: Cadetería Alsina vs. Profe Karen; Despensa Nico vs. Pablo Vl (50). En cancha de Santa Lucía: Unión vs. J.F. Neumáticos; Santa Rita vs. Santa Lucía (50). Tendrá fecha libre en esta ocasión el equipo de Dos de Abril. Esta Liga comunica a todos los equipos que quedaron con deuda, que los mismos deberán abonar la misma hasta este lunes. Caso contrario no serán programados y perderán los puntos. En tanto que los jugadores para poder jugar en otro equipo deberán abonar la deuda del club perteneciente. En cuanto a la incorporación y pases de jugadores se desarrollarán los lunes y martes, de 20.30 a 22.30. Deberán comparecer con su DNI y en presencia de los delegados. En caso de pases deberán traer el carné y no tener deuda con esta Liga, ni estar cumpliendo sanción alguna. Se recuerda que los refuerzos en la categoría C 40, podrán ser sólo dos de la clase 1979; y en categoría C 50 dos de la clase 1969 o de la clase 70.l