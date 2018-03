Tercera fecha en Valencia Fútbol 5

Hoy 20:02 - Mañana se jugará la tercera fecha del Torneo Apertura 2018, de acuerdo con la programación emitida por la Liga Femenina. En la cancha Nº 1 se cumplirá la siguiente programación: 17, Chaparral Fem vs. Revancha Fem; 18.15, Mijovi FC vs. La 106; 19.15, Chapecó Luz y Fuerza vs. Chicas Bumbum FC; 20.15, Quilmes Fem vs. Incorrectas. En la cancha Nº 2 se enfrentarán: 17, Leonas FC vs. Milan FC; 18.15, Luz y Fuerza A vs. Miller’s; 19.15, Amstel FC vs. Belgrano. Los partidos se jugarán en dos períodos de 20 minutos, con un entretiempo de 10 minutos. Sólo habrá tolerancia para el primer partido. Las posiciones son las siguientes: Miller’s y Amstel FC, 6 puntos; Chapecó Luz y Fuerza, Leonas FC, Chicas Bumbum FC, Incorrectas y Chaparral Fem, 3; Quilmes Fem, Revancha Fem, La 106, Belgrano, Mijovi FC y Milan FC, 0.l