Un proyecto novedoso

Hoy 20:05 - Raúl Abdala, Germán Montenegro, Pablo Tuma y el profesor Bruno Singer encabezan un novedoso e interesante proyecto que consiste en entrenar tanto a futbolistas amateurs como profesionales. Se trata de brindarles todas las herramientas para que, en el caso de los amateurs, lleguen de la mejor forma a los partidos de los sábados. “Los entrenamientos van a comenzar este martes 13 de marzo. Serán los martes y jueves a las 22 en un predio nuevo que tenemos sobre la ruta 9, kilómetro 1121, que se llama Jugadores Libres. La idea es tratar de hacer entrenamientos profesionales, con todos los elementos”, comentó Abdala. Tuma comentó que para el caso de los profesionales hay importantes metas. “Vamos a armar equipos y llevarlos a prueba. Hace cuatro meses venimos trabajando con Raúl llevando jugadores a prueba, fuimos a Bolivia y también a Chile. Tratamos de allanarle el camino para que no sea tan difícil llegar”, comentó. El “Gordo” Montenegro hizo hincapié en los futbolistas amateurs. “Los muchachos del fútbol amateur también quieren entrenar y trabajar. Hay algunos que no tienen tiempo, pero como es a las 22, entonces pueden salir de trabajar e ir a entrenar. Por ahí se pueden encontrar con muchachos que jugaban la Liga o el Federal B o C y entonces pueden aprender y crecer. Vamos a dividir los grupos. No vamos a entrenar a los amateurs igual que a los federados”. En tanto, el profe Singer le apuntó principalmente a la salud del jugador amateur. “Nosotros vamos a buscar primero concientizarlos, hablarles bien en qué va a consistir lo nuestro. Lo que le ofrecemos no es alto rendimiento, pero sí parecido en algunas cuestiones o conceptos. También será importante darles una charla sobre las consecuencias que trae no hacer actividad física, tenemos hablada una persona que dará una charla sobre muerte súbita en el deporte. Ellos se van a informar para que tomen conciencia y se les pedirá los estudios pertinentes para que se sientan más seguros y contenidos en ese aspecto”, comentó. Y agregó: “Queremos darles el estímulo justo porque lo que buscamos en el futbolista amateur es salud, ya que ellos no están abocados ciento por ciento a esta actividad. Entonces buscamos que no se lesionen, que lleguen bien a los partidos y se sientan a gusto en cada entrenamiento y terminen con ganas de volver al siguiente y rendir los sábados, siempre de acuerdo con sus posibilidades”. Por informes, contactarse al 3855131490. O en Facebook, como Jugadores libres Santiago del Estero. 