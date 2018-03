Arrancó el certamen que tendrá como premio un partido con los veteranos de River en Buenos Aires

Hoy 20:06 - El miércoles pasado, en el predio Jugadores Libres ubicado sobre la ruta 9, se puso en marcha el torneo seniors para ex jugadores de fútbol mayores de 35 años. El premio para el campeón será nada más y nada menos que un partido ante el equipo Senior de River Plate, que se disputará a fines de este año en una de las canchas auxiliares del Monumental de Núñez. El que arrancó con el pie derecho fue Mitre, que con un gol de Javier Figueroa derrotó 1 a 0 a Güemes A. Otro que ganó fue Clodomira, que gracias a un doblete de Carlos Palomo superó 2 a 1 a Unión Santiago (descontó Diego Méndez). En tanto, Estudiantes y Güemes B empataron 0 a 0. Anoche, al cierre de esta edición, se completaba la primera fecha del Torneo denominado “Municipalidad de la Capital”, con estos partidos: Central Córdoba vs. Vélez Sarsfield y Comercio vs. Central Argentino. Quedó libre Villa Unión. La segunda fecha, que se jugará entre martes y jueves, tiene estos partidos: Vélez vs. Mitre, Estudiantes vs. Comercio, Güemes B vs. Unión Santiago, Villa Unión vs. Central Córdoba, Central Argentino vs. Clodomira. Libre: Güemes A. Por otra parte, mañana se jugará la tercera fecha del torneo de profesionales, en el mismo predio. Programa: Cancha 1: 14, Bastianos vs. La 59; 15.45, Abogados CAT vs. Kinesiólogos; 17.15, Napoli vs. Met. Dorrego; 18.30, Deport. vs. Ramón Carrillo. Cancha 2: 14, La Pachanga vs. Hampones; 15.45, Lex Dr. vs. Norcen; 17.15, Chicago vs. La Reserva; 18.30, La Gloriosa vs. La Esquina; 20, La Alvarado vs. C.A. Deca. Cancha Potrerito 4: 14.45, Aesya vs. Ciudad Satélite; 16.30, Abogados Cuervos vs. Intocables; 18, Semillería Rossi vs. Deportivo JJ. Cancha Potrerito 7: 18, Contadores Jrs. vs. Prof. Monteros Sport. Cancha Abogados: 16, Valencia vs. Abogados Topos; 18, Cristal vs. Chelsea.