Habrá dos interesantes semifinales del Torneo de Verano 2018

Hoy 20:07 - Mañana en varios escenarios se jugará una semifinal y varios duelos de cuartos de final del Torneo de Verano de la Liga Profesional Cyac. Los duelos se iniciarán a las 15.30 (donde haya 3 partidos), y 16.30 (con 2) Las semis se jugarán en cancha 5: Huaico Hondo vs. Los Amigos (C 40); Quirófano vs. La Bomba (SD). En cancha 1: Studgart vs. La Marco Sastre (JRS). Málaga vs. Sarmiento (JRS); Rejunte vs. Almirante Brow (Libre). Cancha 2: Necochea vs. Las Heras (JRS); Anestesia 4 vs. Caja Unse (C 45). Cancha Súper Liga 3: Siglo XX vs. Industria (JRS); Industria vs. Radio Taxi Rojo (L). Cancha 4: UTA FC vs. Gremio Judicial (L); UTA FC vs. Alvi FC (C 40) Cancha 6: Bioquímicos vs. Güemes Sport (L); Bioquímicos vs. Sanatorio Norte (C 40). Cancha Los Molinas: 100% Bandeño vs. Metalúrgica Dorrego (C 40); FM Láser vs. PVC Banda (C 50). Cancha Alumni: Quilmes FC vs. La San Juan (L); Yanda FC vs. El Porvenir (C 40). Cancha UPCN 2: La Loma vs. Los Sosa (JRS); Maestro Termas vs. Marmolería Virgen de Valle (C 40). Cancha Sivipse: Sivipse vs. Robles (C 40); Sivipse vs. Cyac Santiago (C 50). Cancha Rubia Moreno: Puerto Nuevo vs. Choya FC (C 40); El clásico vs. El Fortín (C 50). Cancha River Pujio: Banfield vs. Instituto Santillán (C 40); Metalúrgica Dorrego vs. Potencia Diésel (C 45). Cancha Gremio Judicial: Gremio Judicial vs. Mijovi (C 40); Gremio Judicial vs. Contadores (C 40). En Abogados 1: Abogados vs. San José (L); Cuervo Max vs. Unse Exacta (C 45). Cancha Abogados 2: Abogados Topos vs. Servicios SP (C 40); Abogados vs. Cs. Economicas (C 45). Cancha Obras Sanitarias: Red Star Abogados vs. Jorge Newbery (C 45); Obras Sanitarias vs. Telefónicos (C 50). Habrá acción en Ingenieros, UTA 1 y 2 y Pichones 3.