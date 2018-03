FÚNEBRES | 10 de Marzo de 2018

10/03/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Pedro del Jesús Urquiza

- Olga Beatriz Villalba

- Damián Sayago

- Roberto Faustino Coronel

- Salazar Walter Omar Carabajal (La Banda)

- Miguel Buryn

Sepelios Participaciones

ABDALA, JOSÉ ANTONIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/18|. José María Gerez, Olga Carlina Carrizo y demás familiares participan con profundo sentimiento de dolor el fallecimiento del hijo de su primo hermano Espelidón Abdala y elevan oraciones al Señor por su entrada al reino de los cielos y resignación para sus hermanos y demás familiares.

CARABAJAL, WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Su prima hermana Marta Luñiz, su esposo Fernando Postigo, sus hijos Matías y Adriana, Luisina y Andrés, Virginia y Gabriel, su nieta Antonia participan con dolor su fallecimiento. Mucha luz y paz para tu alma. Ruegan una oración por su descanso eterno.

CARABAJAL, WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Sus primos hermanos Lita, Anita y Noemí Salazar, Rosa y Susana Castro, Cristina y Marta Luñiz, Lili y Julio Galarraga, Alberto Galvan, Nolasco, Ramiro, Facundo y Luciana Salazar, Ramón Salazar y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración por su descanso eterno.

CARABAJAL, WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Adolfo Guzmán y flia, participa con mucho dolor su fallecimiento y acompaña a su flia. en este triste momento. Que Dios te tenga en la gloria y que descanses en paz.

CARABAJAL, WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Comisión directiva, socios y vecinos de la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi, de esta ciudad participan el fallecimiento del hermano y primo de los miembros Sr. Ruben Carabajal y Noemí Salazar y nieto del fundador de esta institución Dn. Arsenio Salazar. Acompañan a su flia. en este momento de dolor y elevan oraciones por su eterno descanso.

CARABAJAL, WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Señor: Escucha nuestro clamor. Atiende nuestras oraciones, dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Los amigos de Archicofradia de la Parroquia Nuestra Sra. de la Consolacion de Sumampa de su cuñada Susana de Cornelli acompañan a toda su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Carmen Alicia Correa, sus hijos Leandro y Nenilé Peiretti, participan con dolor la partida de Walter y acompañan a su familia a superar en tan dolorosa pérdida. Que descanse en paz y brille para él la luz que no tiene fin.

CORONEL, ROBERTO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/18|. Su hermana Nelfa del Carmen Coronel, sus sobrinos Papilín, Luisa, Matías y Elías, sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad. El Cortejo partirá de La Plata 162 S/V. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. Tel. 421-9787.

CORTIGIANI, LUIS DANIEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Su primo Julio Manuel Lugones, Ana María Espeche de Lugones, Catalina María Lugones Espeche. Despiden a Dani con mucho cariño y elevan oraciones en su querida memoria.

CORTIGIANI, LUIS DANIEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Gerente, auditores médicos, personal administrativo y de maestranza del Servicio Social Municipal participan el fallecimiento del Dr. Daniel Cortigiani y ruegan oraciones en su memoria.

CORTIGIANI, LUIS DANIEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Fofi Montenegro y familia participan con dolor el fallecimiento de su querido amigo y compadre, acompañando a sus hijos, hermana y familiares en estos momentos de pesar.

CORTIGIANI, LUIS DANIEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Eduardo Antonio Abalovich y flia, participa el ffallecimiento del amigo y ruega oraciones en su memoria.

CORTIGIANI, LUIS DANIEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Su amigo José Antonio Rojo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CORTIGIANI, LUIS DANIEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Dr. Emilio Fonzo y Marta Fonzo participan el fallecimiento de su compañero y amigo. Acompañan a Lucky en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CORTIGIANI, LUIS DANIEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Viviana Pinto y sus hijos Ignacio, Joaquin, Hernán y Magdalena de Arzuaga y sus respectivas familias participan con dolor y ruegan una oración en su memoria.

CORTIGIANI, LUIS DANIEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Carlos Tragant, Marcela Pinto y su hijo Facundo participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones.

CORTIGIANI, LUIS DANIEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Jorge, Susana y Elsa Amado y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

CORTIGIANI, LUIS DANIEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Diana Lia Dhers y Raúl Ábalos Gorostiaga participan el fallecimiento de su querido amigo.

CORTIGIANI, LUIS DANIEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Lucila María, Raúl Fernando y Gonzalo Ábalos Gorostiaga participan su fallecimiento.

CORTIGIANI, LUIS DANIEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. CPN Raúl Osvaldo Ayuch y familia, elevan súplicas por la paz de su alma y consuelo de su familia.

CORTIGIANI, LUIS DANIEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en lugares de delicados pastor me hará descansar". Las amigas del Grupo de Oración" San Pio de Pietrelcina" de la Parroquia San José de Belgrano acompañan a su hermana Lucrecia y demás familiares y ruegan oraciones en su memoria.

CORTIGIANI, LUIS DANIEL DR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma, participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega Dr. Cortigiani Luis Daniel, hermano político del Dr. José Félix Demasi, tío de los Doctores Mariano Félix y Sebastián Demasi y tío político del Dr. Carlos Zárate. Ruegan oraciones en su memoria.

CORTIGIANI, LUIS DANIEL DR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Consejo directivo, tribunal de ética, tribunal de especialidades, departamento de docencia y capacitación, comisión de asesoramiento laboral y departamento jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado Dr. Cortigiani Luis Daniel, hermano político del Dr. José Félix Demasi, tío de los doctores Mariano Félix y Sebastián Demasi y tío político del Dr. Carlos Zarate. Ruegan oraciones en su memoria.

CORTIGIANI, LUIS DANIEL DR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. María Argentina Weyenbergh participa con dolor su fallecimiento y acompaña afectuosamente a su hermana Lucrecia.

CORTIGIANI, LUIS DANIEL DR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Margarita y Tere Paz; Ramón Paz; Alberto Paz y María Eugenia Berdaguer de Paz participan su fallecimiento y acompañan cariñosamente a Luky en este momento de tristeza.

CORTIGIANI, LUIS DANIEL DR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Marcelo Espeche, Ana María Bruchmann y familia acompañan con pesar a familiares y amigos. Que descanse en paz.

FRAGALITTI, ARNALDO DE JESÚS (q.e.p.d.) falleció el 7/3/18|. La comisión directiva y afiliados de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J.) participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su afiliada Dra. Marcia Fragalitti. Se ruegan oraciones en su memoria.

FRAGALITTI, ARNALDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Señor, recíbelo en tu reino y dale la paz eterna. Dr. Luis Walter Frias participa con dolor su fallecimiento, pidiendo a Dios que de resignación a sus seres queridos.

FRAGALITTI, ARNALDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Rafael Arnaldo Bonacina participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos en este dificil momento. Elevo oraciones en su memoria.

FRAGALITTI, ARNALDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. " Ahora ve y come tu pan y bebe tu vino, parque al Señor le agradaron tus obras ". El centro vecinal del Bº Jorge Newbery participan con dolor la partida de tan dilecto vecino. Rogamos raciones en su querida memoria y consuelo para su familia.

FRAGALITTI, ARNALDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Freddy Basbús, Magalí Pece, sus hijos Pilar, Ignacio, Agostina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

JUÁREZ, NORBERTO BENIGNO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Lelia de Bosque, Lelita Bosque y flia, acompañan a Susy, Andrea y Fernando en este doloroso momento.

JUÁREZ, NORBERTO BENIGNO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Natalia Renner, Sebastian Juarez y sus hijas Guillermina y Candela, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Andrea.

JUÁREZ, NORBERTO BENIGNO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Sus amigas de la secretaría de administracion y presupuesto del Ministerio Público Fiscal, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Andrea.

JUÁREZ, NORBERTO BENIGNO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Elsa Parisi de Alderete, acompaña y abraza cariñosamente en estos momentos de dolor a Susi, Fernando y Andrea. Eleva oraciones en su memoria.

JUÁREZ, NORBERTO BENIGNO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. "Que el Señor te reciba en sus brazos y te conceda la paz y la visa eterna". Su amigo Juan Carlos Guzmán, su esposa Adela y sus hijos Pichi, Fanny, Gladys, Omar y demás fliares. Participan con dolor su fallecimiento.

JUÁREZ, NORBERTO BENIGNO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Belén Giménez y su esposo Darío Lupica participan con dolor su fallecimiento.

JUÁREZ, NORBERTO BENIGNO (Chabela) (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Querido Chabela, tus ex compañeros de la 5ta y 6ta división de nuestro glorioso C.A. Central Córdoba, Buby Juarez, René y Chiche Taboada, Jorge Ayunta y Russati Chazarreta participan con gran dolor tu fallecimiento, rogando al Altísimo tu descanso eterno y brille para ti la luz que no tiene fin.

JUÁREZ, NORBERTO BENIGNO (CHABELA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Los compañeros de 5to. 4ta. de su hijo Fernando acompañan con profundo dolor a la familia y ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, NORBERTO BENIGNO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. María Alina Oieni y su esposo Leonardo Abdala participan el fallecimiento del padre de su amiga Andrea y acompañan a su familia en este doloroso momento.

LESCANO, SIMONA YOLANDA (Yoli) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Su esposo, hija, nietos y nuera y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Suss restos fueron sepultados en el cementerio Jardin del sol. Srv. Abraham Gubaira S. R. L. para Caruso Cia. Arg. de Seguros S. A.

LESCANO, SIMONA YOLANDA (Yoli) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Su hija Pamela, hijo político Emilio, nietos Valentina y Martín, participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

LESCANO, SIMONA YOLANDA (Yoli) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Su nuera Claudia, nietos Abel, y Daby, nietos politicos Daiana, y Facundo. participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardin del Sol.

LESCANO, SIMONA YOLANDA (Yoli) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar en lugares de delicados pastos me hará descansar". Noemí Gómez, Juan I. Gomez y flia., acompañamos a nuestro primo Nacho en esta profunda perdida.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Su hermano Vicente, su esposa Matilde Herrera, sus hijos Fernando, Pablo y Ángeles Dieta y sus nietos Tomás, Manuela y Bianca, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. A ti Señor levanto mi alma, Dios mio confio en ti. Su sobrino Raúl Ferrando, Verónica Herrera, Sofia, Estefania y Milagro Ferrando, participan don dolor su fallecimiento.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Personal administrativo, operativo y gerencia de la firma Industrias Primonti SRL participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Eliseo C. Monti y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Eduardo Monti y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Carlos Bustos, Marcela Achaval y sus hijas Maria Agustina y María Emilia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Salvador, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Arq. Dante De Luca y familia acompañan a sus hijos Ricardo e Hilton en estos momentos de tristeza y dolor. Elevan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Eduardo Antonio Abalovich y flia, participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Su amigo de la juventud, Manuel Gregorio Pesce y Sra. Dalinda Rita Turbay, sus hijos Rosi y Guillermo, Mati y Ricardo, José y Carolina acompañan a sus hijos en este dificil momento y elevan oraciones para el eterno descanso de su alma.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Construhaus SRL participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Federico A. Witthaus, Florencia Sal e hijos participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Empresa Camh SA participa su fallecimiento.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Saba SRL, participa su fallecimiento.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Ing. Marcelo Tarchini y flia. participan con dolor su fallecimiento.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Salvador Scrosoppi SRL participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva una oración en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Ing. Alberto Ramón Scrosoppi participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva una oración en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Roxana Escobar de Scrosoppi y sus hijos Salvador Luis y Luciana participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Arq, César Edmundo Elli, despide con profundo pesar a su dilecto amigo Turi, simplemente que descanses en paz. Ruego oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. "El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar". Salmo 23. La familia Suárez participa con pesar su fallecimiento y acompaña a nuestros queridos Ricardo y familia; Hilton y familia en este momento de dolor pero también de confianza en la bondad del Señor.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Maria Cirila Tavella Vda. de Jiménez, Mario Jiménez y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. en este difícil momento.Ruegan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Comercial San Luis, participa con dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Luis Marcelo Páez y Sra. participan y acompañan con dolor a toda la flia. Ruegan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Carlos Ramos Taboada, Susana Carol de Ramos Taboada, sus hijos María y Antonieta participan con profundo dolor su fallecimiento, elevando oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Lucía Amín de Lavaisse, sus hijos María Eugenia y Franco, Lucia y Pablo, Marito y Agustina y sus nietas participan con dolor el fallecimiento del querido Salvador y ruegan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Sebastián Rímini y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Keselman Federico, su esposa Farrán Serlé Aida sus hijos Delfina y Juan Cruz participan con profundo dolor su fallecimiento.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Servicio Médico Laboral: Dres. Teresita Barthe de Fagalde, Liliana Castruccio de Divi y Raúl Divi participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Carlos René Castillo y flia. participa el fallecimiento de su amigo Salvador. Ruega oraciones en su memoria y por la resignación de su familia.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. "Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el Reino de los cielños". Toda la familia de Tubonor S.A. participan su fallecimiento.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Victorio Curi y familia lamentamos inmensamente tan irreraparable pérdida.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Integrantes del Estudio Jurídico Lavaisse, participan con dolor el fallecimiento del Sr. Lo Bruno, ruegan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Maria Eugenia Lavaisse, Franco Differdig y sus hijas Luz, Paz y Sol, participan con dolor el fallecimiento del querido Salvador y ruegan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Susana Victoria Di Doménico, sus hijas Luciana, Lucrecia, Romina, y Pablo Benavente, participan con dolor sl falllecimiento del Sr. Salvador Lo Bruno. y acompañan a su hijo Federico en estos momentos de pesar.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. CPN. Guillermo Raed, su esposa Estela Ruso e hijos, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. ABC S. A. participan con dolor mla irremediable pérdida de nuestro estimado amigo y cliente Sr. Salvador.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Miguel Brunet y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este triste momento.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Mjoil Nabac Brunet y familia participan el fallecimiento del padre de su amigo Ricardo, Rogando pronta resignación y oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Directorio y personal de Concesionarias Automotores Pesados SA lamenta participar el fallecimiento del digno cliente y acompaña en el dolor a su familia.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. CPN Marcela Alejandra Laprida y familia participa con pesar su fallecimiento, acompaña a sus hijos y familias en tan dolorosa pérdida, rogamos oraciones en su querida memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Rosa Cura de Laprida, sus hijos Osvaldo y Marcela Alejandra Laprida, sus respectivas familias participan su fallecimiento, una gran pérdida para esta provincia, acompañamos a sus hijos y familia, rogando al Todopoderoso por que descanse en paz y que sea eterna su memoria. Amén.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. José Bonacina y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Con pesar acompañamos a Felipe, Nazarena y flia., en este momento de profundo dolor. Aurelia Mansilla, Eduardo Basbús y flia.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Ing. Néstor Isac y Patricia Hoyos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Nilda de Serrano y flia. participa el fallecimiento del padre de Felipe e hija pol. Nazarena.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Mario Scharf y familia lamenta el fallecimiento de entrañable amigo.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Médicos y paramédicos del Sanatorio 9 de Julio SA acompañan con dolor el fallecimiento del Sr. Salvador Lo Bruno.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Prof. Martin Acuña y flia lamentan y acompañan a su esposa e hijos, hijos politicos y nietos ante la perdida del ser querido. Assisi e Isabella Sgoifo Acuña abrazan con afecto a Rodo ante la irreparable pérdida de su abuelo. Ruegan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Pablo Degano, Adriana Ick y familia participan con dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. CPN Raúl Osvaldo Ayuch y familia, elevan súplicas por la paz de su alma y consuelo a su familia.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. El Vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Lic. Luis Alberto Guantay, participa con pesar su fallecimiento; y acompaña con afecto y oraciones a su hijo Cr. Felipe Jesús Lo Bruno y familia en este difícil momento de dolor.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. La empresa Elásticos Sialle, directivos y personal participan su fallecimiento.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Ricardo Rubén Escontrela y familia participan su fallecimiento.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Sus amigos Ricardo Tarchini y Luis Tarchini participan con profundo dolor su fallecimiento de Salvador Lo Bruno y acompañan a sus grandes amigos Felipe, Federico, Wilson, Ricardo Lo Bruno .

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. La Empresa Wagner directivos y empleados participan con profundo dolor su fallecimiento de Salvador Lo Bruno y acompaña a sus hijos.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Mario Duran Vergottini, Mariana, Amil Feijoo, sus hijos Nazarena, Joaquin, Victoria y Mario participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de dolor.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. "Vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino que está preparado desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, anduve forastero y me dieron alojamiento." (Mt. 25,34-35). Ramón Rodolfo Nuñez y Sara Stone, nuestros hijos María Eugenia y Facundo Juarez, Lucrecia y Jorge Garcia, Laura, Magdalena y Mercedes, Rita Carrizo y Leandro Aliende y nuestros nietos Santiago, Julieta, Zaira, Felicitas y Zoe, participan su fallecimiento, acompañamos con cariño a su familia y rezamos por su resurrección y el eterno descanso de su alma.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Directorio y personal de JBG Neumáticos SA, lamenta la pérdida de don Salvador.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Dr. Javier Zavalía y sus hijas María Felicitas, María Guillermina y María Virginia Zavalía participan con profundo dolor su fallecimiento.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Mario Ayuch, su esposa Teresita Tanus, sus hijos Mario Jorge, Daniel, Guillermo, Raúl y Maximiliano Ayuch y sus respectivas familias, participan el fallecimiento de su viejo amigo don Salvador. Abrazamos fraternalmente a sus hijos y familia y los acompañamos en este momento de dolor.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Camilo Zaiek Maderas, participan con profundo dolor su fallecimiento y hacen llegar a su querida familia su más sentido pésame.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Dr. Jorge Gómez Paz y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en tan difícil momento. Y ruegan para el descanso eterno.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. S.S.F. Salud participan con dolor su fallecimienrtoo y acompaña a sus hijos en tan dificil momento. Y ruegan para el, el descanso eterno.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Rafael Bonacina participa su fallecimiento y acompaña a toda su familia en este momento de dolor. Eleva oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Charly Lopez, Nena de Lopez, sus hijas Karina, Patricia, Carolina, Laura, Antonella y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su falecimiento.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Saúl Serrano y flia., participan el fallecimiento del padre de Felipe e hija pol. Nazarena.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. "Felices los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Cooperativa Coesa Ltda. participa con gran pesar el fallecimiento de su permanente colaborador solidario y elevan oraciones por su eterno descanso. Ruegan que la infinita luz de Cristo brille siempre para el y piden Cristiana resignación para su familia.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Jorge Lozano, participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Acompañan con profundo dolor en su fallecimiento Dr. Agüero Marcelo y ruegan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Acompañan con profundo dolor en su fallecimiento Dolly Brizuela, Marcelo Juarez, Ana Ibañez y Carlos Brizuela, Ruegan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Jorge Ávila y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Dante Héctor Sgoifo, su esposa Graciela Zurita, hijas e hijos políticos, nieto acompañan a su familia en estos momentos de dolor, rogando al Altísimo por su eterno descanso.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Todo el Equipo de la Obra del Hotel, participan y acompañan con profundo dolor a toda su familia.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Corina Orphee Vda. de Ugozzoli, sus hijos Héctor, Fabia y Walter y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oracion en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Su amiga Lucy Vega de Albarracín y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Carlos Ibáñez Tauil y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en tan doloroso momento.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Personal profesional y técnico administrativo del Laboratorio Bioquímico Central, participan con profundo dolor el fallecimiento de don Salvador y ruegan una oración en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Participan con profundo dolor su fallecimiento Raul, Rubén y Federico Karam.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Jose Atias participa y acompaña con dolor a sus hijos, eleva oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Lic. Liliana Zorrilla y flia. participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Saxum S.R.L. sus socios y colaboradores acompañan a la familia Lo Bruno en este momento de dolor.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Capital Advisors S.A. participa el fallecimiento de Salvador Lo Bruno. Y acompañan a la familia en este momento de gran pesar.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Cr. Ricardo Tuate, participa y acompaña en el dolor a la flia. Lo Bruno.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Berta Suárez, Roxana Avila y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Raúl Ávila y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. "Dios te reciba en su gloria como el gran hombre que fuiste". P.V.C. Libertad S.R.L. participa su fallecimiento.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Lorena Zani y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña en esos momentos de dolor a su hijo Felipe Lo Bruno y flia. Eleva oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. OBRAPLU S.A. participa su fallecimiento.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Jorge Ricardo Azar y flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este trriste momento.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Arq. Gustavo Domínguez y flia. Participan con profundo dolor el fallecimiento de un gran empresario y acompañan en este duro momento a toda la flia.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Emprecoms S.R.L.participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. en este difícil momento.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Todo Frío refrigeración participa su fallecimiento.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Ing. Miguel Elli y flia. Acompañan con dolor el fallecimiento de du amigo Salvador Lo Bruno.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. " Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrira las puertas del cielo para ellos". Nicolas y Cristina Calzone sus hijos Javier y su ahijada Noelia Calzone. Participan con dolor su fallecimiento.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Tito y Oscar Muratore y sus respectivas flias. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Llamil Abdala y flia. Acompañan a sus amigos Ricardo, Hilton, Felipe y Federico ante la dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Juan Carlos Villarreal, Maria Moreno y Mercedes Villarreal y sus respectivas flias. Saludan con pesar a Federico y flia. Y acompañan en el dolor de la perdidia de su querido padre.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Ricardo Mariano Bonino participa con pesar su fallecimiento, hace llegar a sus floares una pronta resignación. Eleva una oracion a su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Acompañan en su dolor a la familia. Al amigo y consejero de parte de la flia. Miguel Ángel Musso y flia.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Ing. Mario Diaz, Adriana Maldonado, hijos y nietos acompañan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus amigos Ricardo e Hilton, se ruega oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Estela Belaustegui de Tain y sus hijos Mariel y Raúl Tain participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento, elevando oraciones por su eterno descanso. Que brille para él la luz que no tiene fin.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Viviana Jaimes y flia. Acompañan a su esposa Betty y a sus hijos y nietos. Que el Señor en su infinito amor, los acompañe y consuele en este momento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Estaciones de Servicio Petronor S.R.L. y La Cascada S.A., sus directivos y personal participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso, elevando oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Víctor Amado participa con dolor el fallecimiento del papá de sus amigos Ricardo e Hilton. Ruegan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Querido "Jefe" ejemplo de trabajo honrado, tenacidad y perserverancia. Ya descansas en paz junto al Señor. Con gran dolor te despido rogando por tu eterno descanso. Raúl Tain.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. "Dios te reciba en su Reino tan bien como fuiste en la tierra". Raul Pagani, sus hijos Mariano, Sebastian y Lucas.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Ángel Fulco, Carmela Noto y sus hijos Silvina, Daniel, Mariana y flia. Participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Don querido Salvador, siempre permanecerá en el recuerdo y el corazón de nuestra flia. Raúl Poupeau, Aurora Cappellini, Marcela, Renata, Juan Pablo y Stephanie Poupeau y sus respectivas flias. Participan su fallecimento y acompañan a su flia. en tan doloroso momento.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. "Que el Señor reciba el alma de Salvador ". Participa con profundo dolor de la partida de su amigo. Flia. Carlos Corlli.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. C.P.N. Walter Noe Tagliavini participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Mi acompañamiento en tu partida y un gran abrazo a tus hijos. Ricardo Pagani y flia.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. EXA SRL participa con dolor su fallecimiento. Acompaña a su familia en estos momentos de pesar.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Sucursal Termas participa con profundo dolor su fallecimiento.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Aldo Ricardo Zuares, Olga Gladi Silva, Aldo Ricardo (h), Frano Anibal y Maria Cristina Zuares Silva participan con dolor el fallecimiento del empresrio, amigo y consejero. Gracias.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Personal LBESA PATAGONES, participan con dolor el fallecimiento de Don Salvador y acompañan a sus hijos en el dolor.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Familia Guardini Zanon participan con profundo dolor del fallecimiento del padre de su amigo Federico Ño Bruno.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Familia Olmedo Navarrete participa con profundo dolor del fallecimiento del padre de su amigo Federico Lo Bruno.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Lito Gay y flia. Participa el fallecimiento del padre de sus amigo Ricardo e Hilton.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Empleados de Lo Bruno S.A. suc. Irigoyen participan con dolor el fallecimento del Sr. Salvador Lo Bruno y acompañan a su flia. en tan doloroso momento. Coronel Fernando, Tapia Alejandro, Ruiz Julio, Farias Andres, Acuña Luis y Ledesma Pedro.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Polo Mackeprang, Magalí Sily de Mackeprang e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este dificil momento.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Dr. Ricardo Lorefice y su esposa Ing. Marcia Rizo Patrón participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Ricardo, Felipe, Hilton, Federico y sus respectivas familias en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Renato Ciocci y flia. Participa con dolor su fallecimiemto.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Alvina Alvarez, su hijo Martin Álvarez y su esposa Yamila participan con profundo dolor su fallecimiento.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Alejandro Recalde, Cristina Auad y sus hijos Alejandro, Martina, Matias y Augusto acompañan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Emilio Salomón y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Andres Borrás participa con profundo dolor el fallecimiento de don Salvador, acompña y comparte con sus hijos la irreperable pérdida del gran puntal de la flia.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Graciela Acuña, sus hijos Andrés y Javier Borras y nietos participan el fallecimiento del apreciado Don Salvador y acompañan a la flia en el dolor.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Con gran sentido, pena y dolor despedimos a Don Salvador quien fue para nosotros un gran ejemplo de perseverancia, esfuerzo y amor al trabajo, que Dios lo reciba en sus brazos y brilla para el la luz que no tiene fin. Sus empleados que nunca plvidan sus enseñanzas. Alvina, Erica, Elena, Gabriela Loto, Gabriela Peralta, Marcelo M. Marcelo R. Silvia Moya, Emilia, Hilda, Silvia Santillan, Pablo Carranza, Carola, Exequiel, Eduardo, Laura, Cristian, Campa, Ricardo, Chicho, Luis Mendez, Adrian Belloumini, Lorena, Contador Papa, Adriana, Juan, Contador Pereyra, Thiama, Glady y Cacho.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Gabriela Ibañez Peralta, Guillermo Rojo e hijos participan el fallecimiento de don Salvador y acompañan a su hijo Hilton Lo Bruno y familia en este dificil momento.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin y le dé el eterno descanso". Lamentamos con profundo dolor la perdida de un gran amigo. Acompañamos en este dificil momento a toda su familia y equipo de trabajo, Rosa Manzur e hijos y las firmas Frenos Bonemberg y Frenos San Francisco.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Ing. Carlos G. Ferreiro, Susana Achával y flia. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Pianezzola y Cia. S.R.L. participan su fallecimienbto y ruegan oraciones en su meemoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Nené Sosa y Victorio Pianezzola, sus hijos Carlos, Nicolas y Josefina, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de dolor por tan irreparable pérdida. Rogmos oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Ing. Carlos Tomás Abdala, su esposa Noelia David de Abdala y sus hijos Eugenia, Cecilia y Carlos participan con profundo dolor la pérdida de su amigo. Que brille para él la luz que no tiene fin.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Ing. Hugo A. Sequira y flia., Ing. Silvio R. Sayago y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Directora del periódico " El Urbano " Claudia Borras y su personal, Acompañan en este momento de mucho dolor a sus hijos Ricardo e Hilton Lo Bruno.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Patricia y Gabriel Fuentes, despiden con hondo pesar a su querido amigo Salvador, acompañando a sus hijos y su flia. Ruegan para ellos fortaleza espiritual y resignación en este doloroso momento.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Marcelo F. Salvadores y Lisi Cisneros participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. José Ignacio Salvadores, Matias Salvadores y Santiago Salvadores, parrticipan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Río Paraná Maderas y personal de empleados, participan su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Raul A. Urrere e Ing. Aníbal Pellegrini, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Luis H. Bellomo, vicecónsul de Italia en Santiago del Estero, participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Luis H. Bellomo, su señora Maria Luisa Soulier y sus hijos, lamentan profundamente su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Directivos y Personal de Abdala Hnos. S. R. L. y Petrolíder S. R. L. Estaciones de Servicio Shell y Axion, participan con pesar su fallecimiento y saludan a su apreciada familia.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Chirino Romano Sambataro, su esposa e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su estimado amigo Salvador. Elevan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Domingo Abdala y Sra. Maria Luisa Drube y sus hijos, participan su fallecimiento y saludan con pesar a sus hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Tufi Saad y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Jorge Cánepa y flia. ruegan una oración en su nombre.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Víctor Emilio Zain y María Delia Jimenez Mas participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Ligia Dómina, Aldo Yunes e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus amigos Hilton y Ricardo. Elevan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Directivos y personal de Alba Seguros participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Su amigo Honorio Escalada participa con mucho dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria. Que descanse en paz y brille para él la luz que no tiene fin.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Carolina Sanguedolce, su hija Claudia Marcela Jerez de Seiler y Mario Seiler y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Luis Salomón y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este sentido momento y elevan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Farmacéutico Claudio Bernasconi participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Hijos de Pérez Elbia y Santillán Eduardo participan con profundo dolor el fallecimiento y ruegan oración en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Su empleado Carlos Manrique y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento y ruegan oración en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Comisión directiva y personal administrativo de la Sociedad Rural Zonal de Frías, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria. Frías.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Comisión Directiva de AOMA Seccional Frías y afiliados de las firmas Lobar, La Rotonda y Lobar Los Cerrillos, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Frías Confort (Frías) y Maria Elena Rojas, participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. "El Reino de los Cielos lo recibe con honores por su vida ejemplar y el amor incondicional brindado a sus seres queridos. Que Dios le brinde el descanso eterno". La comisión directiva, personal y socios del Centro de Comercio e Industria, participan con profundo dolor el fallecimiento de su socio. Se ruega al Altísimo una pronta resignación y fortaleza a toda la familia.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Néstor Humberto Salim y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Sebastián Salim y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones rogando por su descanso en paz. Frías.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Empresa Movitier, personal directivo, administrativos, de planta, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Amalia Elena Filippa de Guber participa su fallecimiento y acompaña a su querida amiga Bety e hijos en este doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Julio Aguirre y Adriana Díaz Yolde participan con profunda tristeza y dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO, HUGO CÉSAR DEL JESÚS (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Por el legado de amor que derramaste en tu vida te recordaremos siempre, por tu trato generoso y sencillo serás ejemplo para familiares y amigos. Señor, recíbelo en tu reino y dale el descanso eterno. Sus hermanos Polo Maldonado, Chela Urbani y flia, Alicia Maldonado, Raúl Martínez Cartier y flia, Sergio Maldonado y flia participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

MALDONADO, HUGO CÉSAR DEL JESÙS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesyé y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a la familia en su dolor.

MALDONADO, HUGO CÉSAR DEL JESÙS (q.e.p.d.) Falleció 8/3/18|. José María Piñón y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO, HUGO CÉSAR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. La tristeza nos hace más fuertes para aceptar tu partida a la casa del Señor. Tu amigo de toda la vida Miguel Cura (Baby) y sus hijos acompañan a tu familia y rezan una oración en tu memoria.

MALDONADO, HUGO CÉSAR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Sebastián Rímini y familia participa con pesar su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

MALDONADO, HUGO CÉSAR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Tito, los ángeles te acompañan en el camino que inicias para formar una nueva estrella. Zuny Filas, Gaby y flia. Ruegan una oración en su memoria y consuelo para su familia.

MALDONADO, HUGO CÉSAR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Wagner Leonardo, María Esperanza Baccino, Julieta, Amparo y Guillermina acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO, HUGO CÉSAR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Mario Durán Vergottini, Mariana Amil Feijoo, sus hijos Nazarena, Joaquin y Mario participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de dolor.

MALDONADO, HUGO CÉSAR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Oscar Stemberg, su esposa Nelida Bertuzzi, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Tito hemos practicado basquet y natación muchos años de los cuales guardo hermosos momentos. Te voy a recordar como un excelente deportista, una persona correcta y la constante sonrisa en tu rostro. Descansa en paz querido amigo.

MALDONADO, HUGO CÉSAR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Marquesa Adriana Zurita de González y familia, acompañan en el dolor a Irene y familia por la desaparición física del padre, esposo y abuelo. Que el Señor lo recoja en su gloria.

MALDONADO, HUGO CÉSAR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Gerencia, profesionales y personal del Sanatorio Alberdi SRL, participan con profundo dolor el fallecimiento del sr. padre de su contadora Sra. Adriana Maldonado. Sus restos fueron sepultados en el Parque de la Paz.

MALDONADO, HUGO CÉSAR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Dr. Luis Avellaneda y Sra, participan con pesar su fallecimiento. Rogando oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el Parque de la Paz.

MALDONADO, HUGO CÉSAR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Dr. Felipe R. Pavón, sus hijos Diego, Facundo y Elisa participan el fallecimiento, acompañando a su flia, ante irreparable pérdida. Sus restos fueron sepultados en el Parque de la Paz.

MALDONADO, HUGO CÉSAR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Teresita Trejo, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria y sus restos fueron sepultados en el Parque de la Paz.

MALDONADO, HUGO CÉSAR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Paola Gil, Belén Gorosito y Tere Trejo participan su fallecimiento y sus restos fueron sepultados en el Parque de la Paz.

MALDONADO, HUGO CÉSAR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Silvia Abalovich, sus hijos María Fernanda y Luis Cantizano, Roberto y María Elena Fanjul, María Josefina y Franco Parisini, Marcos, Juan y Constanzo Dacunda y sus nietos, acompañan en este difícil momento a toda su familia y elevan oraciones en su memoria por su eterno descanso.

MALDONADO, HUGO CÉSAR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Manuel Argañarás, su esposa Marta Josefina Agüero Abal y su hija María Josefina Argañaras Agüero participan con profundo dolor su fallecimiento y lo despiden con el inmenso cariño que siempre le tuvieron.

MALDONADO, HUGO CÉSAR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Propietarios y empleados de Farmacia Argañarás participan con dolor su fallecimiento.

MALDONADO, HUGO CÉSAR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Juan Auad, María Elena Santillán e hijos acompañan en el dolor a su Sra. esposa, hijos, nietos, hermanos por la irreparable pérdida de Hugo, rogando oraciones por su eterno descanso.

MALDONADO, HUGO CÉSAR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Su amigo Ricardo Colman participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria y por una pronta resignación para su familia

NEME DE AGUILERA, NELLY (q.e.p.d.) Falleció en San Rafael Mendoza el 3/3/18|. Señor, gracias porque tu pones consuelo y paz en los corazones de Carlos Aguilera y Olga y Loris Neme y familia ante la pérdida de Nelly. Acompañamos en estos momentos sus amigos: Mito Mulki junto a Verónica y Jorge; Viviana y Víctor; Carolina y Alejandro y sus cinco nietos.

NORIEGA, ADA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Su sobrina Maria Isabel Torrez Noriega, sus nietos Nicolas y Benjamin Carabajal, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

NORIEGA, ADA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". El Dpto. de Lengua del Colegio Absalón Rojas participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Bety de la colega y amiga Canela Torres Noriega. Eleva oraciones en su memoria.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. Su sobrina Gringa que nunca la olvidará, su esposo Omar y sus hijos Luis Pablo, Leonardo y Omar y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y pidiéndole al Altísimo, que brille para ella la Luz que no tiene fin.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. Su sobrina política Margarita Acevedo de Flores, sus sobrinos Luis, Mario, Lic. Ricardo, Rosa Margarita Flores y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. Se ruega una oración en su memoria.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. Sus sobrinos Carmelo, Carlos y Gringa Falcione participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. Sus sobrinos Coco, Piña y flia. participan con profundo dolor.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. Eduardo, Negro, Estela y Marcelo Gentilini con sus respectivas familias participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. Sus vecinos y amigos de toda la vida: Gladys Satuf de Hatun, junto a sus hijos Pablo, Roxana, Cinthia, Paula y Germán con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan triste momento.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Tomás Corona y familia participan el fallecimiento de la abuelita de su amigo José. Elevan oraciones en su memoria.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Eduardo Robato participa el fallecimiento de la mamá de su amigo Carlos y flia. Elevan oraciones en su memoria.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. La comisión directiva, jugadores, socios y simatizantes de A.A. Quimsa participan el fallecimiento de la abuelita de su jugador José Montero. Ruega oraciones en su memoria.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. El Grupo Literario Reencuentro (Capital), con sus filiales del interior participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga y socia de la institución Magui Montero. Que brille para ella la luz que no tiene fin y piden al Señor, resignación para sus familiares.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. No existen palabras para expresar tu partida. Siempre te recordaremos tía Elena.

Su sobrino Miguel Riccardo, su esposa Graciela, su hijo Marcelo y familia ruegan por su eterno descanso.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. La promoción 1970 de la Escuela Normal acompaña a la querida amiga Magui en estos dolorosos momentos.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola acompañan a Magui y familia con mucho cariño.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. Mariela Zambón y Alfredo Curi y sus hijos Tatiana, Eva y Franco acompañan a la familia y en especial a su nieta Silvina García en tan doloroso momento. elevan oraciones en su memoria.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. Graciela del Valle, Ana María y Juan José Pappalardo y sus respectivas familias lamentan la partida de la querida Sra. Elenita.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. Cielo Perversi, Mariela Zambón, Gabriela Pereyra y Maria Elena Passone, Salma Lopez, María Soledad Arnedo y María Serena Arnedo participan su fallecimiento y acompañan a sus nietas Sandra y Silvina García y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. María Soledad Arnedo, María Serena Arnedo y Marta Filippi participan su fallecimiento, acompañan a sus nietas Sandra y Silvia Garcia y demás familiares en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. El Vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Lic. Luis Alberto Guantay, participa con pesar su fallecimiento; y acompaña con afecto y oraciones a su hijo Prof. Carlos Montero, docente del Colegio Hermano Hermas de Bruijn; y demás familiares de la apreciada señora Elena.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. La rectora, apoderado legal, autoridades, profesores y personal no docente, alumnos y tutores, y toda la comunidad educativa del Colegio Hermano Hermas de Bruijn participan con pesar su fallecimiento; y acompañan con mucho afecto en esta difícil circunstancia a su hijo Prof. Carlos Montero, docente de la institución. Esperan para él y familia pronta resignación, y elevan oraciones por su mamá.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. Marcia Grillo de Julián, Alejandro Julián e hijos acompañan con mucho afecto en este duro momento a sus amigos Ángela Ruiz de Montero y Carlos Montero y familia, ante el fallecimiento de su madre. Ruegan por el eterno descanso de la señora Elena.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. Graciela Sauad y flia, Norma Sauad y flia, Eduardo Sauad, Sara Sauad y flia, Adriana Sauad y flia acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Marcelina Marnero, hija de su madrina participa con hondo pesar el fallecimiento de Elenita y acompaña a sus hijos y demás familiares con sus oraciones. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Hoy Dios le concede la dicha de pasear por los verdes prados donde la luz no tiene fin, tomada de la mano de su esposo tan amado. Acompañan en el dolor a Carlitos y Angela y a los demás familiares, la profesora Lidia Esther Grana de Manfredi y sus hijos Pancho y Gladis Olivares, Monica y Oscar Ruiz, Susana y Dito Ledesma, María Silvina y Sergio Marinoff. Elevan oraciones al Señor.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Alzó vuelo y se refugió en brazos del Señor donde ya goza de la paz eterna. Elevan oraciones Oscar Ruiz y Mónica Manfredi, sus hijos Ivana, Javier, Gaston, Vanina y Cristian Leiva y su nietito Franquito, acompañan en el dolor a Carlos y Angela, a Carla y José, a Magui y a los demás miembros de la familia.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. Polo Mackeprang, Magalí Sily de Mackeprang, sus hijos Boya y flia., Guillermo, Alfonso, sus nietos Nahuel, Alfonsina y Sofía participan con pena su fallecimiento y acompañan a su flia, en estos momentos de profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. José Reyes, Lucy Cristina de Reyes y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestro amigo Carlos. Acompañamos con profundo dolor a toda la familia en este duro trance. Se ruegan oraciones en su memoria.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. Sebastian Simonetti y Gladis Carrasco, sus hijos Emilio Simonetti y Cecilia Grimberg e hijas, participan con pesar el fallecimiento de la mamá de su amigo Carlos y acompañan en el dolor a los demás familiares, hijas, hijos pol., nietos y bisnietos, ruegan por su descanso eterno.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. María Elena Passone y sus hijas Emilia y Agostina acompañan a Sandra y Silvina.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. Sus cuñados Elisa Mario y Cuca participan con profundo dolor y no la olvidarán. Ruegan por su eterno descanso.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. La honorable comisión directiva de la Asociación Atlética Quimsa, plantel profesional y C. técnico de la Liga Nacional de Basquetbol, jugadores de la Liga de Desarrollo, utileros, empleados y demás participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de Jocesito Montero y ruegan una oración en su memoria.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. Directivos de las divisiones formativas de la Asociación Atlética Quimsa participa con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de nuestro jugador José Montero. Ruegan una oración en su memoria.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. Graciela I. Viuda de Barragán, sus hijas Gabriela y Ana Verónica Barragán y sus respectivos hijitos Leandro y Bautista, participan con profundo dolor la partida de la sra. madre de sus queridos amigos, Magui, Carlitos y Normita y sus respectivas familias, rogando por el eterno descanso de Elenita y que brille para ella la luz que no tiene fin.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. Esposa, madre, abuela, insuperable, gracias por el ejemplo que nos dejaste. Tus hijos en el afecto Pichi y Gordy Bulnes participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan resignación para su querida flia.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. Estarás eternamente presente en el corazón de los que te amamos. Habib Sleibi, su esposa Graciela Bulnes, sus hijos Yaber, Nabila y Saíd, participan con profundo dolor su fallecimiento rogando resignación para su apreciada flia.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. SIPEA Frías participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memporia. Frías.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. Tita López y Eduardo Pérez participan con propfundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. Pocha y Carlos Serrano participan con profundo pesar su fallecimiento y elvan plegarias a Dios por su descanso eterno. Frías.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. Rosita y Chino Ibáñez participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

SAYAGO, DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/18|. Su esposa Ester Fernández, sus hijos Carlos Roberto, Mariela, Horacio, H. pol. Paola, nietos, Natalia, Gabriel, Carlos Maximo, Rita, Juli, Maxi, Luciano, Juan, bisnieto Piqui, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. COB. IOSEP - SERV. REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - La Plata 162. Tel. 421-9787.

SERRANO, FÉLIX MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/18|. Sus hijos: Carlitos, Muñeca y Roxana, hijos Pol. y nietos part. con dolor su fallec. Sus restos serán inhumados hoy a las 9,30 en el cement. El Descanso. Casa de duelo: Congreso 705 B1ra. Junta. Empresa Aniceto Gubaira e Hijo.

URQUIZA, PEDRO DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/18|. Sus hijos Judith, Luci, Daniel, H. pol., nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol a las 11 hs. Casa de duelo P. L. Gallo 330 S.V. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

URQUIZA, PEDRO DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/18|. La promoción 1970 de la Escuela Normal participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de su querida amiga Yudith.

URQUIZA, PEDRO DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/18|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola participan con tristeza el fallecimiento del papá de su querida amiga Yudith.

VERA, RAÚL DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Carmen Corvalán Olivera de Ávila, sus hijos Orlando Nicolás y flia. Daniel Alberto y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida Magali y chicos con oraciones.

VERA, RAÚL DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Carlos Mario Herrera, Elsa Laitán de Herrera, sus hijos Fernando Herrera Laitán, Candela Varela, Verónica Herrera de